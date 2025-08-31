Luego de la fuerte tormenta que se desató sobre Córdoba desde el viernes por la noche hasta la madrugada de este domingo, la ciudad capital amaneció con el cielo totalmente nublado, aunque ya sin precipitaciones y con un pronóstico algo alentador para las próximas horas.

El Observatorio Córdoba registró en la ciudad un total de 61 mm de lluvia acumulada, aunque en algunos sectores llegó hasta los 80 mm. La temperatura mínima de este domingo fue de 10,3 °C y se registró a las 8:10.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este domingo sus alertas amarillas y naranjas para casi toda la provincia, principalmente para el sector sudeste, por la probabilidad de continuidad del fenómeno, que incluyó caída de granizo, fuertes vientos y precipitaciones de variada intensidad.

Defensa Civil municipal mantiene el corte en algunos sectores de la costanera por inundación de la calzada, al tiempo que indicó que varios vados de las Sierras Chicas fueron cortados preventivamente por acumulación de entre 45 y 50 centímetros de agua sobre la calzada.

Las mayores precipitaciones producidas este sábado se registraron en el interior provincial, tal como lo muestra este relevamiento realizado por el meteorólogo Rafael Dimarco.

El Observatorio Córdoba emitió en la mañana de este domingo un aviso a corto plazo por lluvias intensas y ráfagas de viento para el sudeste provincial, que incluye los departamentos Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña y Unión.

El pronóstico extendido para la ciudad de Córdoba prevé para este domingo cielo completamente nublado a parcialmente nublado, por lo que existe la posibilidad de que en horas de la tarde comience a asomarse el sol. La temperatura máxima llegaría a los 14 °C.

Lentamente, las condiciones irán mejorando hacia el lunes, ya que no se esperan más lluvias aunque sí un moderado descenso de la temperatura, con máximas que no llegarían a los 20 °C y que incluso podrían ser menores hacia el próximo fin de semana.