La Cámara Nacional Electoral dio a conocer este martes el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas 2025, que se realizarán el próximo 26 de octubre.

En el padrón se podrá averiguar el establecimiento educativo que le corresponde a cada votante, el número de mesa y el número de orden.

Cabe recordar que Córdoba elegirá a nueve diputados nacionales en los comicios legislativos.

Para averiguar donde sufragar, ya están habilitados los sitios web: www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar.

Una vez dentro del sitio web correspondiente, el interesado deberá colocar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica, marcar el género. Tras confirmar el dato, se deberá elegir el Distrito y colocar el código verificador de la página.

Además, la CNE también lanzó “Vot-A”, un chatbot en WhatsApp para obtener información sobre el proceso electoral. Ofrece respuestas inmediatas a consultas relacionadas con el lugar de votación, la Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación por no emisión del voto.

Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con un "hola".

Así quedó conformado el orden de la Boleta Única de Papel en Córdoba

1-Partido Libertario (Agustín Spaccesi)

2-Fuerza Patria (Pablo Carro)

3-Ciudadanos (Héctor Baldassi)

4-Unión Popular Federal (Mario Peral)

5-Encuentro por la República (Aurelio García Elorrio)

6-Frente Federal de Acción Solidaria (Stefano López Chiodi alias "Alfajor Tatín")

7-Política Abierta para la Integridad Social (Edgar Bruno)

8-Córdoba te quiero (Julio Lucero)

9-Partido Demócrata (Rodolfo Eiben)

10-Acción para el Cambio (Alfredo Keegan)

11-Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota)

12-Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad (Liliana Olivero)

13-Alianza La Libertad Avanza (Gonzalo Roca)

14-Unión Cívica Radical (Ramón Javier Mestre)

15-Pro - Propuesta Republicana (Oscar Agost Carreño)

16-Movimiento Avanzada Socialista (Julia Di Santi)

17-Fe (Juan Saillén)

18-Provincias Unidas (Juan Schiaretti)