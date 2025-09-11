Dos hombres mayores de edad quedaron detenidos por narcomenudeo a través de la modalidad “delivery” en Santa Rosa de Calamuchita.

Tras varios meses de investigaciones, grupos operativos en conjunto con investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos en esa ciudad.

La detención se realizó en la calle. Los hombres no presentaron resistencia y se logró el secuestro de una motocicleta, dinero y elementos probatorios para la causa. Uno de ellos contaba con antecedentes por narcomenudeo.

Automáticamente se libraron tres allanamientos (un punto de venta y otro de guardado) sobre calles 9 de Julio al 100 (2) y Martín Fierro s/n, de barrio Centro. Se incautó un auto.

Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero ordenaron la remisión de los elementos incautados y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.