La Policía de Córdoba realizó varios allanamientos en barrio Lamadrid y zonas aledañas, donde arrestó a dos sospechosos del ataque armado ocurrido días atrás contra una academia de danza en barrio Uritorco.

La escuela, ubicada sobre calle Sagrada Familia, recibió múltiples disparos sin que se registraran personas heridas. Los autores se dieron a la fuga en motocicleta, lo que motivó una serie de operativos dispuestos por la Fiscalía interviniente.

Como resultado de los allanamientos realizados en las últimas horas, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales detuvo a dos hombres presuntamente vinculados al hecho.

El Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, informó que brindará precisiones junto a autoridades policiales este miércoles.