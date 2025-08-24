En la madrugada de este domingo, dos hombres mayores de edad fueron detenidos en el barrio Villa 9 de Julio luego de que sustrajeran distintas pertenencias de una vivienda en el barrio Villa Solferino.

La persecución de los efectivos policiales culminó en la intersección de las calles Coquena y Charrúas.

Allí se incautaron los dos vehículos en los que se movilizaban: un VW Bora y una camioneta Ford Ranger.

Los hombres, de 24 y 51 años, tenían consigo algunos de los elementos sustraídos, como un teléfono celular y varios electrodomésticos.

Luego del procedimiento, quedaron a disposición de la justicia.