Un trágico siniestro vial se cobró la vida de dos jóvenes de 20 años en las cercanías de La Tordilla, localidad del departamento Ansenuza ubicada a unos 178 kilómetros al norte de la ciudad capital.

Según relató personal policial, los fallecidos circulaban a bordo de un Fiat Cronos que, por causas que aún se investigan, colisionó de frente con un camión Mercedes-Benz, el cual era conducido por un hombre de 30 años que debió ser trasladado al hospital de Arroyito porque también presentaba heridas de consideración.

El accidente fatal se produjo durante la madrugada de este sábado sobre la ruta provincial E-52, a la altura del kilómetro 48. Hasta ese lugar llegaron médicos de un servicio de emergencia, quienes terminaron de constatar el fallecimiento de los dos jóvenes que iban a bordo del vehículo menor.