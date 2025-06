A los problemas estructurales que no logra acomodar la Municipalidad de Córdoba del transporte urbano, hay que agregarle la inseguridad.

Las frecuencias no mejoran, el parque no se renueva, no se cumple con las normas de accesibilidad y se podría continuar enumerando. Pero además, toca viajar con la preocupación de no resultar con lesiones en el viaje.

Al menos tal la circunstancia que se vivió en la madrugada del viernes en avenida Rafael Núñez y Miguel Potel Junot de barrio Granja de Funes, a una hora con escaso tráfico.

Por causas que aun se tratan de establecer se produjo la colisión por alcance entre dos unidades de transporte público. El resultado fue que resultaron lesioandas dos personas mayores de edad, un hombre y mujer, que debieron ser atendidos por un servicio de emergencias.

Noticia en desarrollo