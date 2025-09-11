Dramática búsqueda en Córdoba: un hombre y su hijo desaparecieron en el dique El Cajón

Cristian Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de apenas 3 desaparecieron mientras paseaban por la zona del perilago del dique El Cajón, en Capilla del Monte. La denuncia fue realizada por un familiar, lo que activó un operativo de búsqueda que sigue en curso desde anoche.

Según confirmaron fuentes policiales, del operativo participan más de 100 personas: entre ellos, efectivos del personal policial de la departamental Punilla, bomberos voluntarios, DUAR, ETAC, la división canes de la Policía de Córdoba y operadores de drones. El procedimiento combina rastrillajes en terreno agreste y tareas de buceo en el dique.

“Hasta el momento no tengo nada. Salieron de casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, a tirar piedritas. Como no volvían, porque se fueron a las 6 de la tarde y se puso frío, yo los llamé y no contestaban”, comentó la madre del niño desaparecido a El Doce.

En el lugar se encontró un Renault Aveo, propiedad del hombre buscado, estacionado cerca del dique y con las medidas de seguridad activadas. Policía Científica trabaja sobre el vehículo mientras la Brigada de Investigaciones de la departamental Punilla Norte realiza tareas especiales bajo las instrucciones de la Fiscalía de Cosquín, a cargo del Dr. Nelson Lingua.

Hasta el momento no hay novedades sobre el paradero del hombre ni de su hijo, y la búsqueda continúa con todos los recursos disponibles.