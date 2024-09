El lunes 30 de septiembre se celebra en el día de San Jerónimo en la ciudad de Córdoba. Con el arribo de la fecha, muchos vecinos tienen dudas: ¿Es feriado? ¿Se trabaja? ¿Como funcionarán los colectivos?

Qué se conmemora el día de San Jerónimo

El día de San Jerónimo es honor al santo patrono de la ciudad de Córdoba. Su tocayo, Jerónimo Luis de Cabrera, lo declaró santo patrono de la ciudad que acababa de fundar en 1573, Córdoba de la Nueva Andalucía.

Jerónimo fue un cristiano que vivió entre el año 340 al 420. Es reconocido por haber traducido la Biblia del hebreo y del griego al latín. Esta versión de la Biblia, llamada la Vulgata, fue considerada por muchos siglos como la versión oficial de la Iglesia Católica.

El santo murió el 30 de septiembre de 420 en la ciudad de Belén, mismo poblado donde nació Jesús.

¿Es feriado?

El día de San Jerónimo no es feriado porque no está contemplado por una norma legal determina que no se trabaja en todo el ámbito del país.

En cambio, el 30 de septiembre es considerado día no laborable dentro de la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. La diferencia con el feriado es que es facultad del empleador trabajarlos o no.

Servicios

La Municipalidad informó que será asueto administrativo y que los servicios públicos funcionarán de la siguiente manera:

El Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencia de día sábado, con refuerzo en horarios pico.

La recolección domiciliaria de residuos será normal.

El Estacionamiento Medido y Controlado será gratuito en los lugares permitidos, excepto en el parque Sarmiento.

El cementerio San Jerónimo y el San Vicente permanecerán abiertos de 08:00 a 18:00 horas.

Las plantas de Inspección Técnica Vehicular trabajarán con normalidad.

Las oficinas del Palacio 6 de Julio, Centros de Participación Comunal y demás dependencias descentralizadas permanecerán cerradas.

Las escuelas y universidades también estarán cerradas. Reparticiones provinciales y nacionales también adhieren.