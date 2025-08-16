La Municipalidad trabaja en fomentar la educación ambiental a los jóvenes de la ciudad. Por tal motivo, amplió el programa educativo Ecovivencias a instituciones de nivel secundario, con la intención de acercar tanto a estudiantes como a docentes a temáticas clave para el desarrollo sostenible.

A través de talleres participativos, charlas interactivas, juegos ambientales y actividades de reflexión llevadas a cabo por personal del ente BioCórdoba, se conecta a los alumnos con la naturaleza, la biodiversidad, el patrimonio y la economía circular.

En cada uno de los encuentros teórico-prácticos a cargo de personal de la Escuela Municipal de Economía Circular (EMEC), de Fauna Doméstica del Parque de la Biodiversidad y Parque Sarmiento, se abordan temas como biodiversidad y conservación; economía circular; fauna doméstica y patrimonio histórico-cultural, buscando la sensibilización en asuntos ambientales, así como también la divulgación de programas y acciones que se llevan a cabo desde la gestión ambiental municipal.

¿Cómo inscribirse para solicitar Ecovivencias para una escuela?

Aquellos docentes o referentes institucionales que quisieran solicitar una o más capacitaciones para sus cursos deben completar el formulario haciendo clic aquí, y solicitando uno o más ejes temáticos.

En el caso de que una institución precise que el programa Ecovivencias se desarrolle en diferentes cursos, deberá completar un formulario por cada uno de ellos. Las instancias de capacitación se coordinan con cada institución, según la disponibilidad de agenda, y la confirmación final se realizará mediante contacto telefónico al número proporcionado del docente responsable.

El programa se realiza en vinculación y coordinación con la Secretaría de Ambiente y Economía Circular y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Es importante señalar que no es necesario contar con contenidos dictados previamente (aunque se valora si los docentes generan espacios introductorios a la visita) y que, una vez finalizadas las capacitaciones, se otorga a los docentes el material necesario para que las temáticas puedan continuar desarrollándose en el trabajo áulico si así lo desean.