Mientras se desarrollan incesantes esfuerzos para tratar de salvar al Multimedio SRT y generar una solución sustentable para garantizar la continuidad de tan importante grupo de medios de comunicación, siguen sumándose voces desde diferentes sectores de la política y la sociedad de Córdoba y el país.

El Ingeniero Ricardo Edelstein, de dilatada trayectoria en puestos dirigenciales en empresas públicas y privadas, en 2005 estuvo al frente de la empresa desarrollista Alvear y luego en el 2007 formó parte del directorio de los SRT presidiéndolo hasta principios de 2010, cuando fue convocado por el gobierno de la provincia para gerenciar la empresa Caminos de las Sierras, posición que ocupó hasta febrero de 2012, es un calificado referente al momento de opinar sobre cómo dirigir los destinos de una empresa.

Edelstein envió una carta donde textualemte, expresó su solidaridad para con el multiemedio de la Universidad Nacional de Córdoba y quienes lo integran al decir:

“Frente a la crisis por la que están pasando los SRT no quería dejar pasar la oportunidad de expresar mi más absoluta solidaridad para con la Empresa y sus trabajadores” inicia su misiva el ex presidente del Directorio del Multimedio SRT y agrega “Está claro que existe una campaña de desprestigio de todo lo que sea público, especialmente las empresas, alegando que las mismas,, por definición son ineficientes y generan ingentes quebrantos para el Estado, que en definitiva somos todos. Esta premisa es falsa. Existen numerosos ejemplos, incluso en esta misma empresa, que cuando directivos y trabajadores se comprometen colaborativamente con la misma, los resultados son exitosos.”

Más adelante, Edelstein destaca que “Para ello es necesario que: Se defina con claridad el objetivo del medio cuyo propietario es la UNC y consecuentemente cuales son los criterios para evaluar su eficiencia.”

Y a renglón seguido Edelstein señala que “Las Autoridades de la UNC se comprometan a apoyar su funcionamiento con los medios materiales y humanos necesarios. No es la competencia comercial la que determina si deben existir o no los SRT. Tareas de divulgación, tanto científicas como de interés general, pluralidad de voces, entretenimiento, servicios a la comunidad, hacer llegar a la UNC con tareas de extensión, etc. serán sus objetivos básicos.”

Finalmente, el ex directivo del Multimedio universitario, en cuya gestión se lograron importantes objetivos, como el saneamiento de las cuentas del multimedio, el crecimiento de la audiencia y un importante ordenamiento de las estructuras de tres medios que pasaron a ser cinco, concluyó: “Nuevamente expreso personalmente mi ferviente apoyo a la existencia y desarrollo de los SRT. Los saludo con todo cariño y cordialidad. Ing. Ricardo Edelstein.”