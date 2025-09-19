El "finde" en Córdoba: del calor a las tormentas y la baja de la temperatura

La despedida del invierno trae variantes, modificaciones que demandan advertencias en cuanto al pronóstico.

Primero, ofrece un viernes muy caluroso en tierras cordobesas. Un cielo “parcialmente nublado” y una elevada humedad son los protagonistas del día.

Pese a las nubes en lo alto, en el centro de la provincia el mercurio podría alcanzar los 32 grados.

Sin embargo, a partir de la tarde-noche, la inestabilidad se agudiza.

En adelante, con todo el sábado incluido, se presentan lluvias y algunos fenómenos más.

En la Capital, con 29º de máxima.

Pero tanto el sur como el este provincial son parte de un “alerta amarillo” ante la chance de tormentas.

Tendría principal impacto durante la tarde. Según el informe oficial, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo".

Se estima que lloverían entre 20 y 60 milímetros, “pudiendo ser superados de forma puntual”.

El otro condimento de la jornada es el viento sur, que ofrece ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Es el condimento que marca el marcado descenso en la temperatura.

Por eso, el domingo sólo se registrarían 21 grados.