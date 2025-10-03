El próximo 3 de noviembre comenzará el juicio por el femicidio de Christelle Heredia, una cordobesa de 34 años que fue asesinada por quien era su pareja, el chileno Hernán Felipe Herrera Larenas.

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo 16 de junio de 2024 en un departamento ubicado en barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Los vecinos habían llamado a la policía luego de escuchar gritos y cuando las fuerzas de seguridad llegaron ya era demasiado tarde.

La causa quedó en manos del fiscal de Violencia Familiar y de Género de 5° turno, Gonzalo Berrotarán, quien decidió imputar a Herrera Larenas por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El imputado, de 39 años, ya contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar en su país de origen. En 2022, había sido condenado por el delito de “lesiones menos graves en contexto violencia intrafamiliar”.

La principal sospecha es que Herrera Larenas no cumplió los 250 días de prisión sentenciados por la justicia chilena y huyó a nuestro país. En la actualidad, espera el inicio del juicio en la cárcel de Bouwer.

Amigas de Christelle crearon una página de Instagram (@justiciaporchristelle) para acompañar el pedido de justicia y convocar a Tribunales para el día del inicio del juicio.