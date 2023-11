ConocerT es un relevamiento sobre personas Trans y No Binarias en Córdoba.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a la Dirección General de Estadísticas y Censos realizaron este estudio para para el diseño de políticas públicas dirigidas a esta población.

El estudio fue realizado en las ciudades de Villa María, Río Cuarto, Alta Gracia, San Francisco, Cruz del Eje, Bell Ville y Córdoba capital.

ConocerT concluyó que la población cuenta con un alto grado de vulnerabilidad. “Hoy podemos decir que Córdoba tiene su primer relevamiento y que nadie puede hacerse el desentendido de las condiciones en que se encuentra el colectivo, el Estado está notificado formalmente. Tenemos que construir articuladamente políticas para mejorar las condiciones de vida de toda nuestra población”, expresó el secretario de Derechos Humanos Calixto Angulo.

La población trans y no binaria cuenta con menos cobertura médica de algún tipo. El 71% de esta población relevada no cuenta con obra social, mutual, prepaga, seguro público o servicio de emergencia. En comparación, la Encuesta de Bienestar (EB), que estudia a la población en general, sostiene que el 35% no cuenta con algún tipo de cobertura médica.

“Aquellas personas que respondieron a través del relevamiento ConocerT que sí realizaron modificaciones a su cuerpo a través de la aplicación de alguna sustancia, el 86,4% lo realizó sin recurrir a un profesional de la salud”, expresaron desde el Ministerio.

En tema viviendas, un 47% de las personas trans y no binarias en comparación a un promedio general del 22%.

La EB arroja que en promedio, un 63% de las personas encuestadas viven en vivienda propia mientras ConocerT refleja que su población relevada tiene vivienda propia en un 18%.

El 56,5% de las personas trans y no binarias de 25 a 64 años relevadas no terminó el secundario, mientras el 31,5% de las personas relevadas en la EB de la misma edad tiene el secundario incompleto.

El 55,2% de los relevados en ConocerT respondieron que sí recibieron experiencias de discriminación en establecimientos educativos debido a su identidad, principalmente provenientes de compañeros de escuela. Se manifestó mayor discriminación en establecimientos educativos del interior en relación a capital.

El 86% de las personas trans y no binarias relevadas se encuentran precarizadas laboralmente. Manifestaron que no se les descuenta o aporta para la jubilación en su trabajo actual. Mientras la EB refleja alrededor de un 35% de personas encuestadas en la misma situación.

Además, el 67% de la población encuestada alguna vez lo ejerció.

El 83% de las personas relevadas en ConocerT ha optado por realizar el cambio de género en el DNI. De los que sí lo hicieron el 73% percibe que siempre que lo presentan reciben trato acorde al género que figura en él. Mientras quienes no cambiaron su identidad, un 41% considera que se respeta su identidad siempre a la hora de nombrarlos en público.