"Mi hija que murió al nacer se llamaba Agustina, fui con la mamá al hospital y volvimos sin ella. Yo se exactamente lo que se siente que se te muera un hijo al nacer", dijo el abogado Gustavo Nievas al marcar la línea de defensa de la enfermera Brenda Agüero, acusada de matar a cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, cuyo juicio comenzó esta semana.

En una extensa entrevista con el programa Otra Vuelta de Tuerca, que se emite por la AM 580 y la FM 102.3, el letrado aseguró que demostrará la inocencia de la joven presa en la cárcel de Bouwer, dijo que se montó "un circo" para no salpicar la candidatura presidencial de Juan Schiaretti y deslizó cuestionamientos a los testimonios de las madres que perdieron a sus hijos en el nosocomio de barrio La France.

"Mucha de la prueba fue destruida por los propios funcionarios como la desaparición de partidas enteras de remedios y el desmantelamiento de la escena del crimen que es el centro obstétrico todo ante la pasividad de (fiscal Gustavo) Garzón", señaló Nievas.

El letrado consideró que el fiscal fue "elegido" por su "vinculación" con el gobierno provincial. Además sostuvo que lo ocurrido en el Hospital Neonatal se trató de un caso de "contaminación generalizada" debido al "desmanejo del área de Farmacia, que estuvo acéfala durante un año".

Nievas también aclaró que el histórico juicio, que comenzó este lunes en Tribunales II, apuntará contra el relato de "madre sana, parto normal, niño sano" que adjudicó al gobierno provincial.

"Hubo madres que llegaron al parto con sida, sífilis, cuestiones médicas graves y contagiosas. Cuando los bebés salieron, el virus que le transmitieron las madres los consumió", sostuvo el abogado de la enfermera Brenda Aguero.

En cuanto al rol de el exministro Diego Cardozo y los otros exfuncionarios acusados por encubrimiento, Nievas también cuestionó la investigación de la Fiscalía.

"Es imposible que Cardozo haya dado indicaciones para que esto se oculte. No creo en la culpabilidad programada de todos los funcionarios. Me parece que se armó un circo para que no haya ningún problema y la gente se quede tranquila", dijo el letrado.