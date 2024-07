Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) escribieron una “Carta abierta a los y las estudiantes” de dicha casa de estudios, donde explican con datos la situación salarial docente en deterioro, siendo esto último el principal motivo por el cual la Asamblea de Afiliados de ADIUC resolvió la suspensión de las mesas de exámenes posteriores al receso de invierno y el no inicio de clases para el segundo semestre.

Debido a la difícil situación económica, la medida de fuerza proclamada por el gremio docente ha generado malestar entre ciertos sectores del estudiantado, y los lazos de la comunidad universitaria que hicieron posible la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, se ven afectados en un contexto que tironea entre la acción colectiva y el sálvese quien pueda.

En este sentido, docentes de la FCE plantean en la carta: “Creemos profundamente que una educación pública y de calidad sólo es posible con salarios dignos para todas y todos los trabajadores que día a día sostenemos la Universidad”.

En declaraciones a Canal 10, Santiago Buraschi, profesor de la FCE de la UNC, destacó lo que proponen en la carta, que "así como lo hizo nuestro gremio ADIUC la semana pasada, invitamos a fortalecer los espacios de intercambio y debate, para poderse encontrar docentes, estudiantes y no docentes, con sus inquietudes, debates y perspectivas, para poder pensar colectivamente soluciones a esta problemática que nos afecta a todas y todos."

El ajuste que está aplicando el gobierno nacional y que viene afectando el presupuesto universitario desde hace tiempo, por más que haya habido alguna partida para gastos de funcionamiento, igual los salarios docentes por ejemplo, se ven perjudicados en todos los escalafones y esto afecta también el dictado, con el no regreso a clases, en lo que será la vuelta de las vacaciones de Julio y la no toma de exámenes en este turno, como medida de fuerza decretada por Adiuc, que nuclea a los docentes universitarios y que viene llevando adelante hasta aquí, el reclamo gremial por salarios.

Asimismo, desde la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, un grupo de docentes y también de todos los que de alguna manera forman parte del proceso educativo, han hecho un informe que a su vez es una carta, para concientizar sobre de qué manera se perjudica el derecho a la educación, y se preguntan si los que lo perjudican son los docentes con medidas de fuerza, los no docentes con medidas de fuerza, o al derecho a estudiar, lo perjudica el Gobierno Nacional, no dando el presupuesto que corresponde a las universidades...?

Santiago Buraschi, profesor de la FCE de la UNC: “debates y perspectivas, para poder pensar colectivamente soluciones a esta problemática que nos afecta a todas y todos.”

Santiago Buraschi, profesor de la facultad de Ciencias Económicas que dicta, entre otras materias, Estructuras de la Economía, hablando de los principios de la economía, fue consultado por Canal 10 sobre cómo pensaron en hacer esta carta que a su vez es un informe y nos contó que “la idea de la carta surgió para establecer un diálogo con con las y los estudiantes, en principio de nuestra facultad, pero con la idea que se pueda extender a otras unidades académicas.”

“Luego de de las medidas que tomamos en la última asamblea, de la no toma de exámenes y el no inicio de las clases en el segundo semestre, se generó un poco de ruido entre estudiantes, referentes de agrupaciones estudiantiles, al razonar que puede verse afectado el derecho a rendir por lo que decidimos hacer una carta abierta que explique cuál es la situación salarial que estamos viviendo las y los docentes de las universidades nacionales para que se discuta el respecto a la medida en sí respecto al derecho a estudiar” y se pregunto Buraschi “a quién se debe garantizar el derecho a la educación y cuáles son las medidas que hemos tomado hasta ahora...?”

Respecto de esta cuestión de los derechos que pueden verse afectados por medidas de protesta de los docentes por ejemplo, le planteamos como referencia, si no se paga la energía eléctrica, si no se le paga a Epec y le cortan el suministro de energía a la universidad, Epec o la UNC debe garantizar derechos, o es el Estado Nacional que no le da el dinero para pagar la luz y así afecta el derecho a estudiar...? Como respuesta, el profesor Buraschi explicó que respecto a suministrar la mitad de la luz en alusión a la baja de lo que se está pagando a muchos docentes, la mitad de lo que recibían en diciembre del año pasado, a nadie se le ocurriría decir que tienen la responsabilidad de no garantizar el acceso a la educación o no garantizar eso, un acceso a la educación en condiciones dignas” y agregó que “lo que le pasa a las y los docentes, es lo mismo que pasa con otros trabajadores y trabajadores de la universidad, en este caso los docentes que vemos que nuestro salario cayó entre un cuarto y la mitad con respecto a diciembre pero se nos exige que garanticemos ese derecho, entonces el derecho a cobrar un salario digno también es un derecho, lo mismo que el derecho a estudiar porsupuesto y lo que tenemos que entender es que el derecho a estudiar y el derecho a una educación y el derecho a exámenes depende de condiciones dignas para para todos.”

Así también el profesor de la facultad de Ciencias Económicas expresó que “hubo aumentos presupuestarios en partidas que tienen que ver con los gastos de funcionamiento, la luz, el gas, los servicios, etcétera, pero salarios no y los docentes seguimos en una situación crítica no cobrando 26 % menos en términos reales que lo que cobraban en noviembre del año pasado, antes del inicio de este gobierno.”

Como esta es una propuesta para abrir un canal de diálogo con la comunidad de estudiantes de la UNC y propiciar un debate respecto de quién debe garantizar derechos, a estudiar por ejemplo, sin descuidar el derecho a cobrar un salario como pago del trabajo realizado, quisimos saber cómo ha caído este informe entre ustedes y los estudiantes, a lo que el profesor Bursachi, respondió, respecto de si los estudiantes toman conciencia de esto y se dan cuenta o simplemente reclaman su derecho a educar en contra de los docentes: “repercusiones por ahora hemos tenido más dentro de los docentes de la misma facultad, lo hicimos entre un grupo de docentes que estamos más cerca y muchos han respondido bastante bien a la mientras que, como estamos de receso todavía, no hemos tenido la posibilidad de poder establecer un diálogo con los estudiantes”, y agregó que “sí creemos que, como hemos tenido discusiones como estas con los paros que tuvimos en este semestre... y actividades como clases públicas de concientización, la marcha universitaria que hicimos, que fue masiva en abril de este año, hemos tenido estos diálogos y cuando uno puede dialogar cara a cara con los y las estudiantes, yo creo que hay una un una forma de establecer un buen diálogo, es muy distinto a las redes sociales, responder una publicación que hace cierta agrupación en instagram o lo que sea”, recalcó Buraschi.

Santiago Buraschi, profesor de la UNC: “el derecho a cobrar un salario digno también es un derecho, lo mismo que el derecho a estudiar porsupuesto.”

Acordamos con el profesor de la UNC, que como cuando vuelvan las clases o vuelvan a encontrarse en la facultad y termine el receso y los estudiantes se concienticen un poco más, nos vamos a encontrar para ver cómo respondieron, a lo que Buraschi agregó que “la idea es que la invitación, la carta y que nos encontremos en la facultad sirva con lo que hemos desarrollado durante todo el semestre, las asambleas interclaustros en la facultad, donde nos encontramos con estudiantes, no docentes, docentes y con las autoridades mismas de la facultad, que han participado, pensamos apostar a encontrarnos y la carta es un poco eso.

Finalmente el docente reflexionó: “nosotros, el profe que te da el práctico, no es un ser que te está queriendo dejar sin el derecho de educación, sino que también es alguien que que trabaja, que tiene un laburo... y que nos encontremos y dialoguemos y podamos entender, por qué el conflicto universitario no depende de su voluntad porque terminamos cayendo en esto de la buena voluntad o de la vocación.”

El caso de este grupo de profesores de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, también podría ser cualquier otro que puede replicarse en otras facultades o áreas de la UNC y sin embargo, contribuye a explicar el nivel de ajuste que se está haciendo, por ejemplo, en el Multimedio SRT donde se están en riesgo las fuentes de trabajo, incluso hasta no pagando los salarios como corresponde y cercenando el derecho a la información.

Este es un ajuste que también va llegando a otros estamentos de la Universidad Nacional de Córdoba, con un Estado Nacional y con las universidades que no están pagando salarios dignos a los docentes, que son los que dan clases y que tienen, como los estudiantes, el derecho a educar y educarse, por lo que debe ser garantizado también el derecho a cobrar un sueldo, un salario digno.