El apoyo de Macri a De Loredo: "Me siento cordobés"

El expresidente Mauricio Macri hizo público hoy su apoyo al radical Rodrigo De Loredo, candidato a intendente de la ciudad de Córdoba que representará a Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones del próximo domingo.

El cofundador del PRO difundió en su cuenta de Instagram un spot publicitario en el que se lo ve junto al cordobés, y pidió que lo voten por ser "alguien que representa un nuevo liderazgo, una forma distinta, con capacidad de gestión y compromiso".

"Ustedes saben que yo me siento cordobés, y me encantaría el 23 de julio poder votarlo a Rodrigo como intendente de esta ciudad maravillosa, no se pierdan ustedes esa oportunidad", dice Macri en el inicio del anuncio.

De Loredo aparece en el breve video junto a Macri, aunque no emite palabra.

En la misma línea se había expresado el martes la precandidata presidencial Patricia Bullrich, quien participó de acciones de campaña en Córdoba.