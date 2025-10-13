El recorrido que habría hecho Pablo Laurta con el Toyota Corolla en llanta por la calle de tierra en Villa Retiro, Córdoba, antes de incendiarlo fue reconstruido por Canal 10.

La zona rural, a siete kilómetros del Club Villa Retiro, presenta calles de tierra y cortinas verdes de arboledas con poca gente que pudiera ver su ingreso a la ciudad donde perpetraría el doble femicidio.

En el lugar donde pincha una de los neumáticos hay un poste con una cámara de seguridad que no pudo registrar su paso debido un corte de luz.

Unos metros más adelante, unos vecinos que tienen un kiosco vieron al Toyota Corolla que circulaba en llanta.

"Venía con la rueda pinchada, paró unos metros más allá y siguió", aseguró un hombre que lo vio aquel jueves.

Otros vecinos aseguran que vieron a "Un hombre flacucho de pelo largo atado" que abandonó el auto blanco. Dos horas más tarde el fuego convirtió al Toyota Corolla en una braza candente hasta su destrucción total.

"Una hija mía lo encuentra de frente, iba con un maletín y la colita atada", dijo un hombre de la zona.

La Policía de Entre Ríos halló en las últimas horas restos de un cuerpo que podrían ser de Martín Sebastián Palacio, el dueño del Toyota Corolla que desapareció el 7 de octubre después de encontrarse con Laurta.