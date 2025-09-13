Este lunes se cumplirá el 182 aniversario de la inauguración del cementerio San Jerónimo, el primero de este tipo de espacios públicos en nuestra ciudad. Por tal motivo, durante todos los sábados de septiembre la Municipalidad ha organizado diversos recorridos para que vecinas y vecinos conozcan algunos de los secretos e historias que este camposanto tiene desde que abrió sus puertas en 1843.

Los visitantes podrán conocer mitos y verdades de las personalidades que descansan en San Jerónimo y que son un emblema para la ciudad por el legado que han dejado.

Este sábado los participantes podrán disfrutar de dos recorridos: el primero incluye las historias de la hermana Purita, Abdón Saade, Marcos Juárez, Rosario Argüello, Deodoro Roca, los panteones monumentales y Rita Warcalde. La actividad comienza a las 11:00 y se accede por calle San Francisco.

El segundo paseo se iniciará por la calle San Jerónimo y en él se conocerán los secretos de Justiniano Posse, Óscar Cabalén, Manuel Lucero, Arturo Orgaz, Chango Rodríguez, Atilio López y Rita Warcalde.

Ambos circuitos incluyen historias mixtas, en las cuales se describe su entorno, la capilla San Jerónimo y el cementerio del Salvador.