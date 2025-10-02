El Centro de Almaceneros de Córdoba publicó el Informe Económico y Social con los datos correspondientes al mes de septiembre. Como principal punto, se registró una suba de precios del 2,43%.

Es una cifra alta en comparación con los últimos meses y desde la entidad plantearon que “este comportamiento refleja, en gran medida, la volatilidad cambiaria, la presión ejercida por la incertidumbre electoral y la elevada inercia inflacionaria, tan propia de la economía argentina”.

Además, el informe indica que el 58% de los hogares no logró cubrir de manera satisfactoria la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y, entre quienes sí la alcanzaron a curbir, el 71% lo hizo gracias a ayuda estatal (AUH, Tarjeta Alimentar, programas provinciales).

Por otro lado, en el 50,7% de los hogares al menos un miembro debió eliminar alguna comida diaria, mayormente la cena.