El Centro de Idiomas Córdoba (CIC) abrió una nueva convocatoria para acceder a cursos gratuitos de seis idiomas, dirigida a estudiantes, jóvenes y adultos de toda la provincia.

La iniciativa está destinada a quienes cursen en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), en los Centros Educativos de Nivel Medio para Adultos (CENMA) y en los Centros Educativos Integrales de Jóvenes y Adultos (CEIJA).

Los cursos ofrecen formación en inglés, italiano, portugués, alemán, francés y chino mandarín. Cada uno tiene una carga horaria de 30 horas y comenzará de forma escalonada a partir del 4 de septiembre, según el idioma elegido.

No existe límite de edad para inscribirse , y el cursado se realizará de manera virtual y asincrónica a través del Aula Virtual de la UPC.

Las inscripciones se recibirán del 13 al 25 de agosto mediante formularios en línea disponibles en las plataformas oficiales de la Agencia Córdoba Joven.

La convocatoria contempla:

Estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC):

Destinatarios: estudiantes de todas las sedes regionales de la UPC.

Inscripciones: del 13 al 25 de agosto, a través del Formulario de Google de la UPC.

Modalidad: virtual y asincrónica, a través del Aula Virtual de UPC.

Importante: no hay límite de edad.

Inicio de clases de manera escalonada según idioma:

4/9: inglés

5/9: italiano

8/9: portugués

9/9: alemán

10/9: francés

11/9: chino mandarín

Estudiantes de Centros Educativos de Nivel Medio para Adultos (CENMA) y los Centros Educativos Integrales de Jóvenes y Adultos (CEIJA):

Destinatarios: estudiantes de CENMA y CEIJA de toda la Provincia.

Inscripciones: del 13 al 25 de agosto, a través del siguiente formulario de Google.

Modalidad: virtual y asincrónica, a través del Aula Virtual de UPC.

Importante: sin límite de edad.

Inicio de clases de manera escalonada según idioma:

4/9: inglés

5/9: italiano

8/9: portugués

9/9: alemán

10/9: francés

11/9: chino mandarín

La propuesta se enmarca en convenios entre dicha agencia, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (DGEJyA) y la Universidad Provincial de Córdoba, con el objetivo de democratizar el acceso a la formación en lenguas extranjeras.

Quienes deseen más información podrán acceder a las redes sociales de la Agencia Córdoba Joven o escribir al correo electrónico idiomajoven.acj@gmail.com, donde también se encuentran disponibles los enlaces para la inscripción.