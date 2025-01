El Festival de Doma y Folklore de Jesús María tuvo un ingreso hasta las 2 de la madrugada de 31.286 personas, noche récord para esta edición del encuentro.

“Chaqueeeeeño, Chaqueeeeeño, Chaqueeeeeño…!” no paraba de gritar el público ante cada intervención del cantor salteño que una vez más trajo el sonido de tierra adentro al festival donde siempre es muy bien recibido por el gauchaje y la gente que valora a los artistas que más se comprometen con nuestras tradiciones.

El caso de Oscar Palavecino no es una casualidad, viene desde hace más de 30 años, sembrando compromiso con nuestra cultura para cosechar aplausos de las multitudes y convertirse en lo que es hoy, un clásico de los festivales.

Había comenzado un nuevo día, cuando pasada la medianoche, se escuchó la voz de Horacio Guaraní quien a través de una grabación decía: “Querido Oscar, Querido Chaqueño Palavecino… las andanzas, los caminos, no siempre son en vano… Me emocionó no sólo tu voz, profunda, cristalina nuestra sino la gente como se emocionaba al escucharte… Me asomé a verte… como yo ya tenía muchos años… y le dije a la gente el día que yo no cante más éste va a ser mi sucesor…”

Con semejante responsabilidad, inició el Chaqueño un recorrido que hoy lo ubica en la preferencia del público, lo que demuestra que el Potro no estaba equivocado.

Palavecino inició a pura zamba carpera, un vibrante concierto cantando canciones surgidas a orillas el Pilcomayo, río que lo hace sentirse "Pilcomayeño".

Luego se sucedieron momentos de interacción con el público en un incesante fluir de una mágica sinergia que creaba un clima ideal para seguir disfrutando del festival.

Llegaron después los homenajes a Guaraní con “La Villerita” y después de varios temas vendrían invitados especiales, artistas que son promocionados por el Chaqueño.

Entre esos artistas una mujer, a la que describió el Chaqueño como una especialista en caballos y música argentina, Marina Cornejo para cantar juntos una zamba carpera llamada “Saltita”.

El show continuó entre clásicos como “Juan de la calle”, nuevos temas y el resto de los artistas convocados por el Chaqueño como el caso de Gonzalo Pereyra Romero con su hermano e Iván Ruiz de Formosa, entre otros.

Palavecino nutrió a su espectáculo de un par de ballets que le dieron color a una presentación espectacular del cantor criollo.

Sobre el final, pasadas las 3 de la madrugada, el Chaqueño hizo estallar al público al invitar al dúo Q´Lokura a acompañarlo en la chacarera “Dejame que me vaya”, “Amor Salvaje” y “La ley y la trampa”, en un cierre a puro folklore con artistas del cuarteto.

Los Q´Lokura lo sucederían luego en el escenario de Jesús María, no sin antes que el Chaqueño, al percatarse de la presencia del bailarín y productor Flavio Mendoza en la platea, lo hiciera subir para bailar una chacarera la que el invitado, hizo bailar a sus bailarines.