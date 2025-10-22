El CIEC inaugurará una nueva regional en Villa Dolores

El Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba continúa ampliando su presencia en el interior provincial.

En ese sentido, este jueves 23 de octubre, a las 19 horas, se inaugurará oficialmente una nueva regional en la ciudad de Villa Dolores.

El acto se realizará en el nuevo local ubicado en calle Presidente Perón 163, en pleno centro de la ciudad, y contará con la presencia de autoridades del CIEC y profesionales.

El ingeniero Rubén Farías será el responsable de esta nueva delegación, que tendrá como objetivo atender las necesidades, trámites y consultas de los matriculados del noroeste cordobés.

A través de esta apertura, el CIEC amplía la política de cercanía con los profesionales, sumando esta sede a las ya existentes en San Francisco, Villa María y Río Cuarto, para garantizar una representación activa en cada región de la provincia.