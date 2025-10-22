Este martes, en la caminata que realizó por Nueva Córdoba el presidente Javier Milei, un camarógrafo de los SRT recibió un golpe en la sien y a una periodista del canal universitario le robaron el celular.

En ese marco, desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) expresaron un repudio mediante un comunicado “ante los hechos de violencia sufridos por trabajadores de los SRT-UNC mientras cumplían con la cobertura informativa de un evento político”.

El texto expresa: “Consideramos absolutamente inaceptable que ejercer la labor de informar se convierta en motivo de agresión, intimidación o vulneración de la integridad física y profesional de quienes trabajan por garantizar el derecho a la información”.

Además, desde el Cispren lamentaron que los trabajadores fueran “objeto de acciones que atentan contra la libertad de prensa, la función democrática del periodismo y los principios más básicos de protección al trabajador de prensa”.

Cabe recordar que el camarógrafo agredido, Horacio di Franco, tuvo que ser trasladado al Hospital de Urgencias para evaluar su estado de salud.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de prensa, de expresión y con el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, oportuna y sin coacción. No permitiremos que la violencia, la intimidación ni el miedo silencien las voces que informan”, plantea el texto compartido por el Cispren.