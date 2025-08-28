El Colegio de Abogados de Córdoba celebró su centenario con un evento de gala

El Colegio de Abogados de Córdoba celebró este jueves sus cien años con un acto central en el Teatro del Libertador General San Martín.

El evento contó con la presencia de figuras del ámbito local, nacional e internacional, con un cierre a cargo de la Banda Sinfónica y el grupo Q’ Lokura.

Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, dio a conocer la novedad del lanzamiento de Legalia, una herramienta de inteligencia artificial diseñada por y para la abogacía cordobesa:

“Hablar de IA no es hablar de tecnología, es hablar de derechos, de oportunidades y de inclusión. Porque el mejor legado que podemos dejar es la puerta ya abierta al futuro”, dijo el anfitrión de la celebración.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, fue el encargado de dar uno de los principales discursos del evento bajo la premisa de: “La democracia tiene que ser eficaz, hay que transformarla”.

“Estamos viviendo una época de gran desilusión. No importa la dificultad del contexto; lo que importa es que tengamos ideales y convicciones. La democracia tiene que volver a ser eficaz, porque de lo contrario queda en riesgo de soluciones autoritarias”, afirmó el cortesano.

En cuanto a la presencia internacional, la celebración del centenario del Colegio de Abogados de Córdoba contó con la presencia del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón Seisdedos, quien participó por primera vez en nuestro país en un hecho histórico para la abogacía argentina.

En representación de las gestiones municipales y provinciales asistieron el intendente Daniel Passerini, la vicegobernadora Myriam Prunotto y el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López.

“Cumplir 100 años es un motivo de celebración y de reflexión. El Colegio de Córdoba fue, es y seguirá siendo un pilar fundamental para la construcción de la paz social”, dijo Passerini.

En tanto, el titular de la cartera de Justicia y Trabajo de Córdoba destacó la labor diaria para tener “una justicia más ágil, eficiente y cercana a la gente”.

Por su parte, la vicegobernadora y titular de la Unicameral afirmó: “En un mundo en constante cambio, este Colegio ha sido y seguirá siendo un actor clave en la construcción de una sociedad más justa”.

Durante el acto se entregaron medallas a abogados con 50 años de trayectoria y placas al presidente, vicepresidentes y delegaciones del Colegio.

Además, el CAC recibió distinciones de la Municipalidad de Córdoba, la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura provincial, el Ministerio de Bioagroindustria, el Concejo Deliberante de Córdoba, la Agencia para el Desarrollo Económico (ADEC), la Cámara Federal de Apelaciones y la Facultad de Derecho de la UNC.