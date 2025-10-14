El presidente Javier Milei , en un acto llevado a cabo en San Nicolás días atrás, se refirió a su proyecto de reforma laboral y allí calificó a los abogados laboralistas como "caranchos".

El mandatario nacional había dicho que su iniciativa busca "terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio" y "quitarle poder a los caranchos laboralistas".

En ese marco, mediante un comunicado, el Colegio de Abogados de Córdoba manifestó su preocupación y rechazo por los dichos del Presidente “y reafirmó el valor social de la abogacía en la defensa de los trabajadores y de la Justicia.”

Desde el organismo plantearon que cuando se deslegitima el rol de los abogados, se debilita también la confianza de la sociedad en las instituciones y que “las expresiones vertidas por el Poder Ejecutivo degradan el sistema republicano”.

Además, el texto remarca que “el proceso laboral es de orden público y se funda en el principio protectorio del trabajador, que no constituye un privilegio sino una garantía esencial para equilibrar las posiciones y asegurar la efectividad de los derechos laborales”.