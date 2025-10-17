El Colegio de Abogados de Córdoba llevó adelante la Primera Competencia de Alegatos - Córdoba 2025, una experiencia académica que reunió a universidades, magistrados y jóvenes estudiantes en una misma jornada dedicada a la oralidad, la argumentación y la práctica profesional.

Más de 60 estudiantes de Derecho participaron en la competencia representando a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Católica de Córdoba (UCC), la Universidad Siglo 21, la Universidad Blas Pascal (UBP) y la Universidad Kennedy.

Cada equipo preparó sus alegatos con el acompañamiento de 16 tutores docentes, en un trabajo conjunto que combinó la investigación jurídica, la práctica argumentativa y la simulación de audiencias orales.

Los equipos universitarios protagonizaron simulaciones de juicios orales en los fueros Penal, Laboral y Civil y Comercial, defendiendo sus alegatos ante un jurado integrado por magistrados, fiscales y miembros de las Salas Académicas del Colegio, quienes evaluaron la argumentación jurídica, la claridad expositiva y la solvencia técnica de cada intervención.



"Hoy, más que nunca, la oralidad en los procesos judiciales cobra una importancia decisiva, incluso en tiempos atravesados por la inteligencia artificial, porque es en la palabra viva donde se reflejan la transparencia, la contradicción y el derecho de defensa”, señaló el presidente del Colegio, Eduardo Bittar, en el cierre de la jornada.

El encuentro, desarrollado en la sede del Colegio, fue declarado de Interés por la Municipalidad de Córdoba, distinción otorgada por el viceintendente Javier Pretto, quien destacó la importancia de un “espacio formativo que vincula el conocimiento jurídico con la práctica real del ejercicio profesional, acercando la justicia a la sociedad”.



El Colegio reconoció la labor del jurado, integrado por destacadas figuras del

Poder Judicial y de las Salas Académicas de la institución:

Fuero Penal: Dr. Eugenio Pérez Moreno, Dr. Guillermo José González, Dr. Maximiliano

Orlando García, Dra. María de los Milagros Gorgas, Dr. Gustavo Alberto Arocena y Dr. José D’Antona.

Fuero Laboral: Dr. Pablo Martín Pecchio, Dr. Cristian Requena, Dra. María Sol Guzmán

Manzotti y Dra. María Celeste Francile.

Fuero Civil y Comercial: Dra. María Clara Cordeiro, Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez, Dr. Gustavo Andrés Massano, Dra. María Eugenia Jimenes, Dr. Federico Martín Arce y Dra. Lucía Irigo.