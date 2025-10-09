El Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba convoca a un encuentro destinado a ingenieros matriculados que se desempeñan en relación de dependencia, tanto en el sector público como en el privado.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de octubre a las 18 horas, en la sede de la institución ubicada en Jujuy 441.

Durante la jornada se abordarán temas vinculados a la realidad laboral del sector: condiciones de trabajo, la aplicación del marco vigente, las escalas salariales y las oportunidades de capacitación.

El temario también abordará el análisis de la Ley 7673 y otras reglamentaciones relacionadas con el ejercicio profesional, además de acciones para enfrentar situaciones de trabajo no reconocido. Se debatirá además sobre las referencias salariales, convenios colectivos y estrategias para mejorar la valoración profesional de los ingenieros que trabajan en relación de dependencia.

Las inscripciones se realizan a través de las historias destacadas en las redes sociales del Colegio.

Desde la organización, también confirmaron que se expondrán propuestas de actualización técnica y programas conjuntos con empleadores. Finalmente se recibirán inquietudes, experiencias y sugerencia de los participantes, con el objetivo de conformar una comisión de trabajo específica sobre estos temas.