El pasado jueves 23 de octubre, se inauguró en la ciudad de Villa Dolores la flamante sede del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC).

Ubicada en la calle Presidente Perón 163, esta delegación estará a disposición de los ingenieros y técnicos matriculados de todo el Valle de Traslasierra, para completar trámites administrativos, capacitaciones o simplemente reunirse para conocer de la actualidad de la profesión.

Del acto participaron autoridades locales de la municipalidad, representantes de las regionales del CIEC en la provincia, de la CEMDO (Cooperativa eléctrica mixta del oeste), de otros colegios profesionales locales y de instituciones educativas locales.

En uso de la palabra, el flamante coordinador responsable de la nueva delegación, Ingeniero Rubén Farías expresó “Este momento marca un paso significativo en nuestro compromiso de estar más cerca del profesional… Creemos que la ingeniería cobra sentido cuando se pone al servicio del desarrollo local…” y respecto a la sustentabilidad dijo: “Destacamos la importancia de la ingeniería en el cuidado de las personas y el medio ambiente. Cada cálculo, cada obra, cada diseño debe tener como horizonte el cuidado de la vida y la sostenibilidad del entorno”.

Mientras que el presidente del Colegio a nivel provincial, ingeniero Inti Smith agradeció la fuerza de trabajo y el empuje de quienes estarán al frente de la nueva delegación y manifestó que: “…la humanidad entendió que debe existir un control, mientras hay voces que insisten con desregular el ejercicio profesional…. La mayoría de las normas se escribieron con la sangre de quienes murieron por un accidente eléctrico, una caldera que explotó o un tren que descarriló, por eso son tan importantes las normas”.

Ambos destacaron la importancia y el valor de la educación pública, y sostuvieron la necesidad que más jóvenes se decidan por estudiar ingeniería en un futuro.