Los incendios azotan a Córdoba, pero una pareja de jóvenes voluntarios decidieron aprovechar el turno en el registro civil.

San Marcos Sierras fue uno de los puntos más afectados por los incendios en la provincia de Córdoba.

Se estima que aproximadamente 5.600 hectáreas han sido quemadas por el paso de las llamas en la localidad del departamento de Cruz del Eje. Y podrían haber sido muchas más, pero el trabajo incansable de uniformados y uniformadas fue lo que lo impidió.

No hay plata, pero si alegría

Varios dichos aplican. Nos quedamos con que “entre bomberos, no todo es humo”. La promesa mutua se cumplió a pesar de las llamas.

Selva Rovetta y Carlos Guevara son dos de los tantos efectivos que siguen prestando servicio para evitar un reinicio. Pero el sábado 28 de septiembre se tomaron una licencia más que justificada.

A pesar de que el fuego no abandonó del todo la zona, la pareja decidió no postergar su compromiso civil. “Teníamos la fecha asignada, la fiesta la pospusimos, pero el civil no, porque si no era para 60 días después”, explicaron sonrientes.

“Daremos una vueltita y de ahí nos volvemos a seguir trabajando en extinguir este incendio”, detalló Selva. En este sentido, ambos se colocaron el uniforme de bomberos para la ceremonia, que fue breve por la situación. De hecho, a las 14 del mismo sábado se reactivó el fuego a unos quince kilómetros de San Marcos, camino a La fronda. Muy poco después ya estaban en funciones varias birigadas y dos aviones hidrantes.

Familiares y amigos estuvieron presentes en el momento clave para la historia de la pareja que inició hace más de 20 años. Selva y Carlos no tienen pensado hacer una luna de miel por la situación económica, pero apuestan a lo sencillo y efectivo.

“Una lunita de miel en casa. Se trata de traer un poco de alegría a esta fecha”, reflexionó el ahora matrimonio que regaló una esperanza en un momento en el que faltan motivos para sonreír y congratularse.