Las Pruebas Aprender realizadas en 2023 indican que, en Argentina, el 94% de los estudiantes que ingresan a primer grado llegan a sexto a tiempo. Sin embargo, sólo el 45% lo hace “en forma”, es decir, con conocimientos satisfactorios en lengua y matemática. Este último porcentaje fue pulverizado por las escuelas del Departamento Pocho, en las cuales esa cifra asciende al 79%.

Hay otro dato que agranda aún más este reconocimiento: 18 de las 19 instituciones educativas primarias del Departamento son escuelas rurales. La restante es la Escuela “General San Martin”, de la localidad de Salsacate. Su directora, Alejandra Romero, analizó en “Ponete al Día” (emitido por AM 580 Y FM 102.3) las posibles causas de este éxito: “Es un círculo entre los chicos, la familia, los docentes, los directivos y el medio que nos rodea. Nos preocupamos mucho por la educación, y los chicos son ambiciosos en esto”.

Al colegio asisten 127 alumnos, pero para sus docentes, cada uno de ellos es igual de importante: “Tenemos en cuenta a cada uno de nuestros estudiantes con nombre y apellido”. Según cuentan los directivos, uno de los grandes avances de la institución fue la implementación de la jornada extendida. Los jóvenes almuerzan en la institución y continúan formándose en: ciencias, artística, lengua extranjera, literatura y educación física.

Otro logro que la escuela se adjudica es la asistencia casi perfecta: "No hay deserción. “El 100% de los estudiantes termina la escuela primaria en tiempo y forma”. Pero esto no es casualidad; según cuentan, las faltas no pasan desapercibidas: apenas un alumno tiene una inasistencia los docentes se preocupan y ocupan, comunicándose con la familia y buscando la raíz del problema.

Como anexo, Martín Llaryora tiene una buena carta para promocionar esta noticia: las 19 escuelas del departamento son de gestión pública provincial.