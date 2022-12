Ante las inusuales temperaturas extremas que se vienen padeciendo desde noviembre, con olas de calor absolutamente inéditas para ese mes, la bióloga y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Cecilia Estrabou remarcó el descuido del espacio verde que se está dando en la ciudad de Córdoba en particular, y en el resto del mundo en general.

“La ola de calor es parte de esto que llamamos ‘cambio climático’, que se profundiza año a año. El año pasado ya vivimos también una experiencia similar y la falta de bosques, selvas, humedales, y espacios verdes en general en el mundo están produciendo estos extremos, ya sea tormentas extremas, calores extremos, fríos extremos en el globo”, dijo la experta a Canal 10.

En ese sentido, la bióloga remarcó que no se están cuidando las enormes masas que son los pulmones del planeta, como los bosques, el Amazonas, entre otros, “que son que son los encargados de regular y atemperar el clima en la Tierra”, según explicó.

“Por supuesto en las ciudades esto también es muy importante, y cada arbolito que falta, que se saca, cada espacio verde que no se cuida y no se repone son vitales, no solo para regular el clima, para regular el tiempo, la temperatura, la humedad, sino también para poder respirar, porque el aire que respiramos también viene del verde. Así que es muy importante mantener los espacios verdes”, subrayó Estrabou.

El gran descuido en Córdoba de los espacios verdes

En esa línea, la experta señaló que en la ciudad de Córdoba “no hay una campaña (de reforestación), no hay cuidado, por ejemplo el Parque Sarmiento se ha convertido en lugar de bares, de recreación , pero no de árboles. Los árboles son antiguos, los plantó (Carlos) Thays en el año 1950 y no se han repuesto, y un árbol tiene que ser joven para fotosintetizar y producir oxígeno”, indicó la bióloga.

La ambientalista también citó el caso de la Reserva San Martín: “no se la cuida. Estamos pidiendo que se anexen las lagunas que están al costado de la reserva y en vez de ampliarse siempre se está peleando para que no se abran calles, para que no le pasen una ruta”, remarcó.

En cuanto al Parque de la Vida, Estrabou dijo que “en este momento se está peleando para que no hagan canchas adentro, es decir, hay un descuido por el espacio verde, no sólo no se favorece. E incluso tampoco hay campañas de lo que la ley impone, que es que cada vecino tiene que tener un árbol en la puerta de su casa”, indicó.

Al respecto, contó que realizó un relevamiento en barrio Alto Alberdi “y faltaban más de 300 árboles dos años atrás en ocho manzanas, entonces como vecinos, también tenemos que ser conscientes y cuidar nuestra responsabilidad de contribuir a este pequeño verde que podemos mantener para respirar y para mantener nuestro propio clima. Un arbolito en la vereda disminuye hasta cinco grados la temperatura de toda la casa”, subrayó la bióloga.

Hay que plantar árboles, pero no cualquier especie

La docente de la UNC explicó que a la hora de plantar, hay que tener en cuenta qué árboles se deben poner, ya que no cualquiera cumple la función que debería. Algo a tener muy en cuenta es qué tipo de árboles poner: “las siempre verdes o la mayoría de las plantas exóticas consumen una gran cantidad de agua y nosotros vivimos en una zona semiárida y tenemos que tener mucho cuidado con el agua, por lo tanto la mejor recomendación que puedo decir es que hay que plantar arbolitos nativos”, remarcó.

“Hay que ver qué especies consumen poca agua y poner ésas especies en las veredas, en los espacios verdes, y demás”, indicó Estrabou ya que, según explicó, las palmeras -por ejemplo- son muy bonitas "pero son un adorno nomás. No cumplen con los servicios eco sistémicos, que es producir aire, modificar el clima o por lo menos atemperarlo”.

La reconocida experta recomendó plantar manzano del campo, algarrobos, espinillos, y demás especies nativas de Córdoba.

Mirá la nota completa: