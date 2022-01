El miércoles pasado un cordobés desaparecía en el Mar Argentino a bordo de un bote inflable. Alejandro Buchieri tiene 35 años, es oriundo de Río Cuarto y residente de Río Grande y habría estado probando la embarcación que acababa de adquirir.

Hoy, una semana después y luego de un arduo trabajo de equipos rescatistas en la zona, no hay pistas del paradero del riocuartense y, lamentablemente, el tiempo corre y las posibilidades de encontrarlo con vida van disminuyendo.

Ver más: Allanan la casa donde vivía el cordobés desaparecido en el Mar Argentino con su pareja

En ese marco, Eduardo Buchieri, padre del joven desaparecido, habló con Telediario Digital de Río Cuarto, en un estado sumamente emocionado por la situación que está atravesando su familia: "No hay nada comparable con el horror que como familia estamos viviendo, el no saber si un hijo está vivo o muerto y dónde está no tiene explicación, es un dolor que nadie lo puede resistir".

Si bien aclaró que no era su intención aportar interpretaciones a lo sucedido, Eduardo afirmó que tiene dudas sobre la hipótesis principal que se maneja en la investigación:

"Yo no estoy convencido de que mi hijo haya cometido tal imprudencia de meterse en ese mar, puede suceder, todos nos equivocamos pero tengo el derecho como papá de pedir que se abran todas las líneas de investigación para que cuanto antes se lo encuentre"

Ver más: Cordobés desaparecido: para el juez está probado que ingresó al mar "con su botecito"

Por tal motivo, Eduardo le pidió a la gente de Río Grande y Ushuaia que si vieron o saben algo lo informen. "Debe haber alguna prueba, alguien que haya visto algo, no es tan fácil que una persona en un bote precario se meta a un mar así", señaló

Además, pidió que la Justicia actúe con mayor celeridad "por una cuestión de solidaridad humana" y que "se ponga en el corazón de padre y que cuanto antes ponga todas las medidas procesales necesarias para llegar a un veredicto, yo no quiero otra cosa".

Por último, sumamente conmocionado expresó cómo viven en su familia la situación: "Hace cinco días que no comemos y no dormimos con mi mujer".