Marisa, la mamá de Ignacio Villagra el joven de 22 años asesinado de un balazo en barrio Empalme, pidió justicia por el crimen y denunció el abandono policial en la zona.

“Nacho” trabajaba en una carbonería y estaba contento porque había logrado tener una entrevista de trabajo importante para un sueldo mejor. Ayudaba a su mamá económicamente.

“Ese día se iba a juntar con sus amigos, porque siempre se reunía con ellos. Estaba contento porque iba a tener una entrevista de trabajo importante. Me dijo que iba a volver a casa porque el otro día iba a ser un día importante” , expresó entre lágrimas a Canal 10.

La principal hipótesis que se maneja es homicidio en ocasión de robo, sin embargo se encontraron sus pertenencias (un celular y su billetera) en las inmediaciones, por lo cual no se descarta que el móvil del delito haya sido otro.

Sin embargo tanto los familiares de la victima como los vecinos, denuncian que el barrio es una zona “donde circula mucha droga”. Incluso por temor la propia mamá no quiso mostrar su rostro en la entrevista.

“Era un chico bueno. Lo único que quiero es justicia por Ignacio, se fue con el buzo que le regalé para su cumpleaños, porque era lo único que podía comprarle. Y me dijo que no me preocupe, que con ese trabajo nuevo íbamos a salir adelante ”, sostuvo Marisa.