El diario Hoy Día Córdoba incorporó la tipografía “Reforma” de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el marco del 28.º aniversario del medio gráfico.

El anuncio se dio a conocer después de una reunión en el segundo piso del Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria, donde el rector Jhon Boretto recibió al coordinador de Prensa y Medios de la Unidad Central de Comunicación Institucional, Juan Carlos Carranza; al director y editor del diario, Alejandro Piñero; al director de productos, Eduardo Aguirre; y a la periodista Fátima Vanessa Giménez.

“La Universidad es tal vez el mayor orgullo de nuestra ciudad, e incorporar la tipografía que fue creada para celebrar el centenario de la Reforma Universitaria refleja nuestro arraigo y compromiso con la ciudad, con la información sustentada en datos y con la educación pública”, señaló Aguirre.

La tipografía “Reforma” fue especialmente diseñada por la fundidora digital cordobesa PampaType, con el trabajo de Alejandro Lo Celso y Guido Ferreyra, y en coordinación con la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la UNC.

“Una tipografía es una voz; articular una voz propia en el universo de lo visual es valioso porque le confiere identidad, coherencia y credibilidad a todos los mensajes que la universidad quiera transmitir”, dijo Lo Celso.

“Reforma” es una familia tipográfica de acceso libre para toda la comunidad, fruto de dos años de trabajo, y representa la unión entre tradición, amigabilidad y pluralidad.