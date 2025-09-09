El diario Hoy Día Córdoba estrena ‘Reforma’: la tipografía de la UNC
La tipografía “Reforma” fue especialmente diseñada por la fundidora digital cordobesa PampaType en coordinación con la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la Casa de Trejo.
El diario Hoy Día Córdoba incorporó la tipografía “Reforma” de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el marco del 28.º aniversario del medio gráfico.
El anuncio se dio a conocer después de una reunión en el segundo piso del Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria, donde el rector Jhon Boretto recibió al coordinador de Prensa y Medios de la Unidad Central de Comunicación Institucional, Juan Carlos Carranza; al director y editor del diario, Alejandro Piñero; al director de productos, Eduardo Aguirre; y a la periodista Fátima Vanessa Giménez.
“La Universidad es tal vez el mayor orgullo de nuestra ciudad, e incorporar la tipografía que fue creada para celebrar el centenario de la Reforma Universitaria refleja nuestro arraigo y compromiso con la ciudad, con la información sustentada en datos y con la educación pública”, señaló Aguirre.
La tipografía “Reforma” fue especialmente diseñada por la fundidora digital cordobesa PampaType, con el trabajo de Alejandro Lo Celso y Guido Ferreyra, y en coordinación con la Prosecretaría de Comunicación Institucional de la UNC.
“Una tipografía es una voz; articular una voz propia en el universo de lo visual es valioso porque le confiere identidad, coherencia y credibilidad a todos los mensajes que la universidad quiera transmitir”, dijo Lo Celso.
“Reforma” es una familia tipográfica de acceso libre para toda la comunidad, fruto de dos años de trabajo, y representa la unión entre tradición, amigabilidad y pluralidad.