El dolor de los familiares de Martín Cáceres: "Es horrible llegar a casa y ver que no está"

Martín Cáceres se debate entre la vida y la muerte luego de ser brutalmente golpeado a la salida de un boliche en Córdoba a principios de marzo. Según informaron en su último parte médico, el joven de 24 años todavía no puede respirar sin asistencia mecánica, ni puede alimentarse solo.

Este viernes amigos y familiares, acompañados de los abogados querellantes, Miguel Ortíz Pellegrini y Leandro Ortiz, se presentó en Tribunales -Fiscalía de instrucción Distrito 4 turno 2- y solicitó el cambio de carátula del caso de lesiones graves a tentativa de homicidio.

“Acá ha habido una tentativa de matarlo a Martín. Las lesiones que tiene Martín son en la nuca, lo que explica no hay pelea alguna así. Eso en cualquier lugar es un agravante importante que hace que nosotros peleemos por una tentativa de homicidio”, sostuvieron desde la querella.

Uno de los dos imputados, Agustín Fasulo Martínez, iba a declarar este viernes, pero, por un problema de traslados desde Bouwer, la instancia se postergó para este lunes 31 a las 10 de la mañana.

El dolor de la familia

Juan, hermano de Martín Cáceres se mostró desolado y afligido por la situación que viven sus familiares y amigos. “No sabemos si mi hermano va a volver. No sabemos si nos vamos a encontrar con otra persona y eso provoca mucho dolor. Es horrible levantarte y que no esté tu hermano. La violencia no justifica nada ”.

Al borde de las lágrimas Juan Cáceres indicó que su hermano no se despierta ni puede conectarse consigo mismo: “Queremos que se aplique la justicia y de una forma ejemplar”.