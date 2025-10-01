En las afueras de la casa velatoria, el padre de la niña fallecida, Fabián, habló con las cámaras de Canal 10 en medio del dolor por la pérdida de su hija.

La niña, Cielo Espinoza Salvatelli, tenía 12 años y vivía junto a su familia en barrio Ituzaingó, en la zona de Los 40 Guasos. “Ella tenía un catéter en el corazón para que trabajara bien. Se obstruyó el catéter y se hizo un taponamiento cardíaco. Cuando nos levantamos, ella ya había fallecido”, relató el papá.

El hombre recordó a su hija como “sana, activa, super inteligente” y remarcó que, pese a su antecedente cardíaco, llevaba una vida normal. “Lamentablemente sucedió lo que sucedió”, expresó.

Ante versiones que hablaban de una muerte súbita sin vínculo con su historial médico, Fabián aclaró la situación y cuestionó la cobertura en algunos medios. “Hay medios que están hablando cosas que no corresponden. De continuar así iniciaré las acciones que correspondan. Acá tengo los papeles que demuestran todo lo que pasó con ella”, advirtió.

Cielo estudiaba en el Instituto Secundario Orientado y Técnico Carlos María de Alvear, en barrio Los Eucaliptus, donde cursaba 1° año. Desde la institución educativa emitieron un comunicado en el que lamentaron su fallecimiento y anunciaron que permanecerían cerrados por duelo.