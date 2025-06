De visita en nuestra ciudad para participar de un evento académico organizado por la Universidad Provincial de Córdoba y otro encuentro en una institución de salud privada, el reconocido cardiólogo Martín Lombardero MP 79096 MN, fue entrevistado por SRT Media.

El médico se ha especializado en la salud cardiovascular y además es un comprometido difusor y defensor de la actividad física como un antídoto natural contra el estrés e investiga de qué manera el estrés afecta particularmente al corazón, pero a todo nuestro organismo.

Con la intención de “poder brindar e intercambiar experiencias”, Lombardero contó cómo surgió esta actitud que se inicia en el cardiólogo y llega hasta sus primeros descubrimientos y trabajos en relación a cómo el estrés afecta al corazón y a nuestra calidad de vida en definitiva, relatando que “durante más de 30 años me he dedicado a hacer imagen cardíaca y he visto más de 10.000 corazones por año en su momento, en el momento de máximo esplendor en cuanto a mi tarea y la súper tecnificación hizo que veamos el corazón aislado, una isla. Entonces, todo lo que tiene el corazón le pasa al corazón y es problema del corazón, no está integrado en un todo, y te hablo de alguien que hace imágenes cardíacas y ve el corazón en 2D, en 3D, en lo que vos quieras, y siempre lo mismo, acá hay algo más que no estamos viendo, acá hay algo más que la medicina tradicional, no es que no quiera verlo, sino que no lo están viendo porque justamente se ocupan de la súper tecnificación o se ocupan de la última pastilla que puede llegar a existir, que es ese corazón integrado en un eje que tiene que ver con el cerebro, con el corazón, con el intestino, con todo tu cuerpo, que sufre cuando nuestros estados emocionales son, ya vemos, los negativos por así decirlo, es decir, estados emocionales que implican no una emoción primaria que dura segundos, un minuto, dos minutos, tres minutos y que son imbloqueables, que son las que tienen todos los animales de este planeta, incluidos nosotros, sino la que se instala y la que instala la mente, la bronca crónica contra mi jefe, el problema contra mi ex-mujer, el problema contra mi vecino, el problema con el país, con la política”, destacó el cardiólogo.

Lombardero: “todos tenemos gatillos que se van a disparar en un momento dado”

A continuación, nuestro entrevistado ejemplificó su diagnóstico señalando que estamos hablando de “bronca, puedo decirte algo que la ira que es una emoción primaria se traslada y se transforma, en una bronca crónica. Eso genera en tu cuerpo cambios químicos”, por lo que le consultamos si ¿esa bronca crónica tiene que ver, está relacionada, es el paso previo con el estrés?, y nos explicó que “esa bronca crónica te genera un cambio químico que tiene que ver con estrés, todo eso tiene que ver con estrés. Vivís en modo alerta. No estamos preparados para vivir en modo alerta. Vos ves cualquier animal, un gato por ejemplo, el 95% de su vigilia, mientras está despierto, está en modo tranquilo, sedado, se llama parasimpático, tranquilo. Solamente se pone en modo alerta, adrenérgico, simpático, cuando ve un perro y sube arriba de la copa del árbol y se queda un ratito hasta que se baja y sigue su vida normal. Esa es la respuesta normal que teníamos inclusive hace 500 mil y un millón de años. Y hoy estamos al revés, todo el día en alerta y muy poco en forma sedada o en forma parasimpática. Al revés de ese gato.”

Lombardero plantea en sus publicaciones y lo dice sin eufemismos, cuando habla de que en algún momento el cuerpo avisa y explota algún órgano. ¿Qué significa esta explosión?, le preguntamos y nos manifestó que “Vos tenés órganos débiles en tu cuerpo, todos tenemos gatillos que se van a disparar en un momento dado, no cuando vos quieras, sino cuando vos puedas, que no es lo mismo. Esos gatillos pueden ser de una gastritis, una úlcera o un infarto. Las cosas no suceden por una sola. Es como la tormenta perfecta, que así se va a llamar al libro en un principio. No ocurren por un solo frente de tormenta. Tenés que tener un mal hábito, tenés que tener una predisposición, tenés que tener una emoción negativa también, en fin, se juntan varios frentes de tormenta y ahí tenés una enfermedad autoinmune, tenés una enfermedad cardiovascular, un infarto, por ejemplo.”

Al hablar particularmente del corazón, el Dr. Lombardero remarcó que “hay que entender que las arterias del corazón están en un órgano que se mueve permanentemente, pero no así como pensamos en función de bomba, la realidad es que el corazón tiene movimientos de rotación, traslación, torsión, twist, las fibras longitudinales para arriba, las otras para abajo, circunferenciales, radiales... por eso no se ha podido hacer un corazón artificial. Hemos llegado a Marte y no podemos hacer un corazón que, entre comillas, es una bomba eyectora de sangre, que eyecta 5 litros por minuto...”

Lombardero: “la bronca crónica te genera un cambio químico que tiene que ver con estrés”

Será porque el corazó no es sólo una bomba eyectora de sangre, le planteamos, a lo que nos dijo que “evidentemente por algo no hemos podido hacer un corazón y seguimos pensando en el corazón de chancho, en trasplante cardíaco, en todas esas cosas que son una solución muy complicada. Cuanto más fácil sería ponerme una bomba neumática de 5 litros por minuto y en esfuerzo me tire 18 litros por minuto.”

El cortisol que genera el estrés

Cuál sería el papel de los medicamentos que se van inventando para estas consecuencias o qué pasa antes que lleguen, antes de somatizar y que el cuerpo envíe señales que a veces son señales fuertes y graves y cómo impedir la acción de estas emociones que se mantienen en el tiempo y que generan estrés, todos interrogantes que se abrieron en esta entrevista.

“En primer lugar, vos no podés estar permanentemente en alerta porque tu cuerpo te lo va a cobrar. Uno puede estar permanentemente en alerta segregando adrenalina, cortisol, que tarda en bajar, y todas las hormonas de estrés, porque tu cuerpo en algún momento va a saltar ese gatillo, o ese órgano débil, y te vas a enfermar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta”, nos explicó el Dr. Lombardero que agregó que “el estrés juega muy en contra nuestro, muy en contra. El estrés nos salva de una situación límite. Por ejemplo, se incendia este canal o viene un depredador, tenemos que correr porque nos están por robar... No podemos vivir en una suave alarma permanente todo el día porque estás en una ciudad con mucho tránsito, porque tenés miedo que te saquen el trabajo, porque la competencia laboral es feroz hoy por hoy, porque la delincuencia está peor que nunca, porque sube el dólar, porque baja el dólar, porque la compañía, porque nuestra compañía bajaron las acciones, subieron las acciones. Todo el tiempo en alerta. Y ese cortisol te genera... Entonces, tu cuerpo no reconoce que estés frente a un leopardo en la jungla hace 500.000 años o que estés ante el dólar que subió. La respuesta es la misma. Lo que cambia es la magnitud de la respuesta. Ahora es una magnitud permanentemente suavemente elevada y antes era rápidamente elevada, pero por un ratito y después nada. Ahora es todo el tiempo elevada.”

Allí interrumpimos para plantearle si esa suavidad, entre comillas, con el correr del tiempo y hacerse crónica, es letal para nuestro organismo, frente a lo que nos señaló que “obviamente, porque estás todo el tiempo generando glucemia alta para poder salir corriendo, pero es el dólar, no importa. Tu cuerpo no entiende. No es que dices, bueno, es una cuestión financiera o es una cuestión empresarial o es una pelea con tu mujer, mi estrés es diferente...? No, es el mismo estrés.”

El remedio del ejercicio físico

Aquí se plantea una disyuntiva, entre los medicamentos, la pastilla, el jarabe, el tratamiento médico, y lo que vino a plantearnos el Dr. Lombardero a través de una de sus charlas de este viernes en Córdoba hoy junto al Profesor Doctor Luis Antoniazzi, respecto de la importancia del ejercicio físico como un antídoto natural, como una especie de medicamento, pero natural.

Al respecto Lombardero, remarcó que “no estoy en contra de dar medicación, ni mucho menos, yo la doy, por supuesto, cuando hay que darla. Eso desde ya. Pero es un bastón, en el fondo. El poder está en vos, no está en la medicación ni está en el médico, está en cada uno, en las cosas que hacemos y en los hábitos que podemos cambiar. Yo te cambio un hábito y te cambio tu destino cardiológico. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio es uno de los hábitos, te diría o el hábito que cambia absolutamente toda la química de tu cuerpo.”

“Hace algunos días en una charla dije que el gimnasio, después de los 40 años, no es un gimnasio, sino que después de los 40 años es un área de rejuvenecimiento. Hace dos días después de esto, Eric Topol, que es uno de los cardiólogos, que todos los cardiólogos hemos estudiado tiene 70 años y acaba de sacar un libro que se llama Super Seniors, Medicina basada en la Evidencia, donde dice que el único hábito que realmente frena el envejecimiento es el ejercicio, porque los cambios que se te generan, porque vos naciste para estar en movimiento, no para estar quieto. Hoy estamos ocho horas frente a una pantalla, entonces toda la química de tu cuerpo se te pone en contra, estás quieto, tensionado, mirando una pantalla, todo al revés de lo que hay que hacer.”

Estrés más sedentarismo, lo peor

El Dr. Lombardero nos explicó también lo que sucede cuando al estrés le sumamos el sedentarismo al plantear “cómo se explica que habiendo tan buena medicina, intervenciones fantásticas, robóticas, hoy por hoy se opera sin bomba el corazón, te ponen una válvula y sin embargo, aumentó la mortalidad ¿Cómo se explica que hay campañas de prevención de cáncer como nunca y aumentó la incidencia de cáncer?, dato respecto de 23 millones de ciudadanos de Estados Unidos, año 2024, en la revista Circulation. ¿Cómo me explicás que cada vez más hablamos que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes en cuanto a cualquier evento cardiovascular y aumentó la incidencia de Accidentes Cerebro Vasculares en Estados Unidos y en muchos países no sólo aumentó la incidencia, sino que cada vez más en jóvenes. Tenemos mejor medicina y nos enfermamos más... que alguien me explique por qué ?, reclamó el cardiólogo.

Lombardero: “No podemos vivir en una suave alarma permanente todo el día”

"El corazón es consciente"

Este libro del doctor Martín Lombardero detalla todo lo que significa el corazón para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Nosotros parece que no tomamos conciencia y nos preguntamos ¿el corazón sí?, lo que fue el disparador para que el Dr. Lombardero nos explicara que “es una alegoría, por supuesto, porque el corazón no tiene conciencia, pero sí es intuitivo, que no es lo mismo. Hay una comunicación, cerebro-corazón, que la hemos estudiado en la facultad todos, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que es un sistema, es un control automático que hace que vos estés acá y no le tienes que decir a los pulmones, muévanse, respiren, o al riñón, filtrame tanto. No, lo hacen todo solos, es magnífico. No valoramos eso, pero nuestro cuerpo hace todo solito y lo hace fantásticamente bien, habitualmente.”

“El corazón es consciente, esa es una vía, que es cerebro-corazón. La otra vía, que es relativamente nueva, es la de corazón-cerebro. El corazón está mandando permanentemente biodatos, que tienen que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, con la onda de pulso, con las hormonas que segrega el corazón, dos hormonas diuréticas, con el campo electromagnético del corazón. Vos pensá que el corazón tiene 300.000 millones de células y cada célula tiene un campo. Ese campo es de menos máximo, máximo gradiente entre lo que está afuera y lo que está adentro, menos 110 milivolts. Imaginate la cantidad, el campo electromagnético, que es todo o nada, a diferencia de nuestro cerebro, cada vez que late el corazón, todas las células, salvo que tengamos un infarto, todas las células actúan. En mi cerebro no. Yo estoy hablando con vos con un 5% de mis vías. ¿Por qué? Porque hablo de algo que sé, entonces estoy tranquilo. Me decís, ¿por qué me lo contás en chino mandarín? Y yo voy a usar el 8 o 9% y me da dolor en la cabeza. Pero más de eso no puedo, en cambio tu corazón usa el 100% en cada latido. El 100% de su campo electromagnético está en cada latido y genera un magnetismo fantástico, eso es algo para estudiar en el futuro, que ya se está estudiando, por otra parte. Así que hay muchas vías de conexión entre corazón y cerebro.”

El encuentro con la comunidad

Hay dos eventos importantes hoy, uno que va a tener un complemento con el tema de la educación física a los que el Dr. Lombardero invitó detallando que “uno es con el Licenciado Doctor Luis Antoniazzi, en la Facultad de Educación Física que depende de la Universidad Provincial de Córdoba donde haremos un conversatorio y mañana estaremos en Diquesito Medical Resort dando un curso, que va a ser toda la mañana, en el cual ahí voy a hacer más la parte teórica y sí voy a hablar con Power Point, dando una charla, digamos y después también Luis hará actividades prácticas y va a ser un momento realmente fantástico de intercambio de experiencias.”

La primera charla es para estudiantes, para el público en general y la segunda es más específica para profesionales pero también para el público en general, “vamos a bajar las cosas a tierra para que todo el mundo pueda venir”, destacó el cardiólogo.

Lombardero: "hay muchas vías de conexión entre corazón y cerebro"

El doctor Martín Lombardero habla de lo que sabe, es cardiólogo, pero tiene esta beta de comunicador muy interesante y lo podemos seguir en sus redes de Instagram donde destacó que él lo contesta habitualmente.

Un verdadero comunicador de la ciencia que realmente hace que le llegue a todo el mundo porque habla en un lenguaje llano y que le sirve a mucha gente para que seamos conscientes, como lo dice en su libro, “El corazón es consciente” y todos podamos cambiar el destino dándonos cuenta de lo importante que es el ejercicio para mejorar nuestra actitud física, bajar el nivel del estrés y evitar que afecte al corazón.