Luego de que se conociera que el fiscal José Mana, a cargo de la investigación que involucra a la parte política del gobierno de Juan Schiaretti con el encubrimiento del homicidio de Blas Correas, pasara el caso al fuero anticorrupción, la mamá del adolescente se mostró indignada con la medida.

Queda ahora en esa instancia, donde nunca hubo un fallo en contra de ninguno de los funcionarios oficialistas que fueron imputados a lo largo de 23 años, considerar si el ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, su segundo, Lucas Mezzano, y el ex comisario Gonzalo Cumplido tuvieron algo que ver con el encubrimiento del crimen de Blas, y cuál fue la responsabilidad de la actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, quien era jefa de recursos humanos de la fuerza, en la preparación de los efectivos policiales que terminaron con la vida del adolescente.

En diálogo con cba24n.com.ar Soledad Laciar dijo que está muy dolida, muy enojada y muy triste porque considera que Mana -con quien tenía una reunión durante la mañana de este miércoles- consagró la impunidad de los ex funcionarios al remitir la causa a Anticorrupción.

La mamá de Blas tuvo duros conceptos, y dijo que “Esto es una impunidad total. Está todo pactado desde antes. A mí esto hoy me da a pensar que está absolutamente todo esto en un hilo que lo vienen armando te diría que desde antes de la sentencia”, sostuvo, agregando que “parece que Tribunales se convirtió en un bunker de campaña”, en referencia a la campaña electoral del gobierno de Schiaretti.

Con mucha bronca e impotencia, Soledad Laciar dijo a este medio que se había enterado lamentablemente por la prensa de la decisión de Mana, y que “ es muy triste que pasen estas cosas así, estas bambalinas, es triste. Y la verdad que creo que lo único que pierden es la gente del gobierno, que están dejando a la luz la impunidad que existe”.

Además, la mamá de Blas consideró al menos sospechoso que después de la sentencia “haya un sorteo que casualmente cae en manos de un fiscal que se pone a investigar lo que antes no vio. Se lo vuelven a dar a él Y vuelve a actuar de la misma manera, mandando a Anticorrupción, que es lo mismo que ‘el lugar del perdón’, porque no hay ninguna causa que haya salido”, sostuvo, agregando que “mínimamente, es raro”.

No obstante, Soledad sostuvo que a pesar de la bronca y el enorme dolor que siente, no va a bajar los brazos: “La verdad es que entristece mucho, pero bueno, hay que seguir luchando. Yo no voy a bajar los brazos. Si creen que con esto me van a callar, están equivocados. Voy a dejar visible esta impunidad con la que se manejaron y de verdad que creo que no nos merecemos como familia esto”.

Por último, la mamá de Blas indicó que mientras ella se trata de acercar a los distintos funcionarios del gobierno de Córdoba -estuvo reunida la semana pasada con el ministro de Seguridad, la anterior con el ministro de Justicia- “tratando de crear un acercamiento cuando me mataron a mi hijo, porque parece que quedó en el olvido que me mataron a mi hijo (…) mientras tanto ellos están armando por detrás semejante actuación”, indicó. “No me merezco semejante falta de respeto”, cerró.

