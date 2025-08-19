El Ente Metropolitano Córdoba entregó un camión recolector nuevo en Malvinas Argentinas

El Ente Metropolitano Córdoba entregó el pasado viernes un camión recolector y compactador de residuos a Malvinas Argentinas, en el marco del plan de inversiones que lleva adelante el organismo y alcanza los 770 millones de pesos.

El vehículo, marca IVECO, modelo 170 e21, cuenta con capacidad de 21 metros cúbicos y demandó una inversión de 168 millones de pesos. El rodado permitirá mejorar la recolección en la ciudad, reduciendo tiempos y costos operativos.

Tras la entrega, Fernández y Mazzalay recorrieron la Ciclovía Adoquinada en el Paseo de la Resistencia, una obra de más de 4 kilómetros con iluminación LED y bancos, que tuvo un costo de 334 millones de pesos. También supervisaron la finalización de 3.000 metros lineales de cordón cuneta y 950 metros cuadrados de badenes de hormigón. La obra representó una inversión de 267 millones de pesos y busca mejorar el escurrimiento del agua y la circulación en el sector.

Fernández destacó: “Estas obras nos permiten mejorar la calidad de vida y la infraestructura de la localidad en un momento muy difícil. Con el Ente Metropolitano decidimos trabajar en conjunto y unidos porque de esa manera logramos mejores resultados”.

Por su parte, Mazzalay señaló: “En esos momentos tan difíciles, donde los municipios no contamos con financiamiento y apoyo del Gobierno nacional, se nos hace muy difícil acceder a estas herramientas. Hoy gracias al Ente, Malvinas Argentinas cuenta con este camión que nos permitirá optimizar la recolección de residuos”.

Con este anuncio, el Ente Metropolitano Córdoba busca consolidar la infraestructura y los servicios públicos de las distintas localidades de la provincia.