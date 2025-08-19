El Ente Metropolitano entregó una ambulancia y un camión recolector en dos localidades

El Ente Metropolitano Córdoba entregó el pasado viernes un camión recolector y compactador de residuos a Malvinas Argentinas, en el marco del plan de inversiones que lleva adelante el organismo y alcanza los 770 millones de pesos.

El vehículo, marca IVECO, modelo 170 e21, cuenta con capacidad de 21 metros cúbicos y demandó una inversión de 168 millones de pesos. El rodado permitirá mejorar la recolección en la ciudad, reduciendo tiempos y costos operativos.

Tras la entrega, Fernández y Mazzalay recorrieron la Ciclovía Adoquinada en el Paseo de la Resistencia, una obra de más de 4 kilómetros con iluminación LED y bancos, que tuvo un costo de 334 millones de pesos. También supervisaron la finalización de 3.000 metros lineales de cordón cuneta y 950 metros cuadrados de badenes de hormigón. La obra representó una inversión de 267 millones de pesos y busca mejorar el escurrimiento del agua y la circulación en el sector.

Fernández destacó: “Estas obras nos permiten mejorar la calidad de vida y la infraestructura de la localidad en un momento muy difícil. Con el Ente Metropolitano decidimos trabajar en conjunto y unidos porque de esa manera logramos mejores resultados”.

Por su parte, Mazzalay señaló: “En esos momentos tan difíciles, donde los municipios no contamos con financiamiento y apoyo del Gobierno nacional, se nos hace muy difícil acceder a estas herramientas".

En paralelo, el Ente Metropolitano también entregó una ambulancia 0 km equipada con soporte vital básico en Monte Cristo, la novena unidad en un año destinada a fortalecer la atención sanitaria en la Región Metropolitana.

La entrega se realizó durante la inauguración del nuevo corralón municipal, con la presencia del gobernador Martín Llaryora, el presidente del Ente, Rodrigo Fernández, y el intendente Daniel Haniewickz, quienes previamente encabezaron el desfile cívico-militar por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La incorporación de esta unidad forma parte de una estrategia más amplia del Ente junto a los 27 municipios y comunas que lo integran, orientada a ampliar y modernizar la red de traslado y atención sanitaria en toda la región.