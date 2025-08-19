El Ente Metropolitano Córdoba entregó el pasado viernes un camión recolector y compactador de residuos a Malvinas Argentinas, en el marco del plan de inversiones que lleva adelante el organismo y alcanza los 770 millones de pesos.

El vehículo, marca IVECO, modelo 170 e21, cuenta con capacidad de 21 metros cúbicos y demandó una inversión de 168 millones de pesos. El rodado permitirá mejorar la recolección en la ciudad, reduciendo tiempos y costos operativos.

El Ente Metropolitano entregó una ambulancia y un camión recolector en dos localidades

Tras la entrega, Fernández y Mazzalay recorrieron la Ciclovía Adoquinada en el Paseo de la Resistencia, una obra de más de 4 kilómetros con iluminación LED y bancos, que tuvo un costo de 334 millones de pesos. También supervisaron la finalización de 3.000 metros lineales de cordón cuneta y 950 metros cuadrados de badenes de hormigón. La obra representó una inversión de 267 millones de pesos y busca mejorar el escurrimiento del agua y la circulación en el sector.

El Ente Metropolitano entregó una ambulancia y un camión recolector en dos localidades

Fernández destacó: “Estas obras nos permiten mejorar la calidad de vida y la infraestructura de la localidad en un momento muy difícil. Con el Ente Metropolitano decidimos trabajar en conjunto y unidos porque de esa manera logramos mejores resultados”.

El Ente Metropolitano entregó una ambulancia y un camión recolector en dos localidades

Por su parte, Mazzalay señaló: “En esos momentos tan difíciles, donde los municipios no contamos con financiamiento y apoyo del Gobierno nacional, se nos hace muy difícil acceder a estas herramientas".

En paralelo, el Ente Metropolitano también entregó una ambulancia 0 km equipada con soporte vital básico en Monte Cristo, la novena unidad en un año destinada a fortalecer la atención sanitaria en la Región Metropolitana. 

El Ente Metropolitano entregó una ambulancia y un camión recolector en dos localidades

La entrega se realizó durante la inauguración del nuevo corralón municipal, con la presencia del gobernador Martín Llaryora, el presidente del Ente, Rodrigo Fernández, y el intendente Daniel Haniewickz, quienes previamente encabezaron el desfile cívico-militar por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La incorporación de esta unidad forma parte de una estrategia más amplia del Ente junto a los 27 municipios y comunas que lo integran, orientada a ampliar y modernizar la red de traslado y atención sanitaria en toda la región.