El frío, aunque no extremo, parece no querer irse de Córdoba, pese a que ya comenzó la segunda quincena de agosto. Este sábado por la mañana arrancó con temperaturas bajas, de hasta 5 grados en zonas serranas y con algunas precipitaciones aisladas, situación que obligó incluso a extremar el cuidado para circular por rutas de la provincia.

Prueba de ello fue que la Policía Caminera alertó de tal situación, por ejemplo, en el Camino de las Altas Cumbres, por donde pidió a los automovilistas circular con precaución.

Para el resto de la jornada de este sábado 16 de agosto se prevé un cielo parcialmente nublado, con vientos del sector suroeste y una máxima que podría alcanzar los 19 grados, algo superior a los 16 que se registraron el viernes.

Las lluvias ocurridas durante la madrugada no se extenderían al resto de la jornada.

Pensando en lo que resta del fin de semana, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) prevé para el domingo una mínima de 8 grados y otra vez una máxima de 19. El cielo permanecerá mayormente nublado y habría vientos de hasta 22 km/h provenientes del sector norte y noreste.