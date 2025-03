En el día de ayer, cinco policías fueron detenidos por la muerte de Guillermo Bustamante. El caso de la estación de servicio tiene muchas puertas abiertas aún: resta confirmar si el accionar policial fue la causa única de su fallecimiento, pero sin dudas, influyó. Lo confirmó el fiscal de la causa Guillermo González, en comunicación con “Ponete al Día”.

El entrevistado fue claro respecto a las implicancias de actuación que llevaron adelante los oficiales: “Lo que sí está claro es que sin ese accionar policial, no hubiera muerto. Ahora bien, es muy posible y es más que posible que hayan habido lo que nosotros solemos llamar causas combinadas, y por otra parte una condición preexistente de salud por parte de la víctima".

“En el procedimiento para intentar reducir a esta persona se cometen conductas excesivas y otras pasivas, cuando no debían serlo, por parte de los policías. Si esas conductas no hubieran existido, hoy Guillermo Bustamante estaría vivo”.

Tres policías quedaron imputados de homicidio calificado: el oficial subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín. Por otro lado, el oficial inspector Walter Perfumo fue imputado por encubrimiento, mientras que al Sargento Mariano Córdoba le cabe la figura de omisión de los deberes de funcionario público en calidad de autor.

Es necesario hacer una aclaración importante: el playero de la estación de servicio no llamó al 911, sino que se comunicó directamente con este grupo de policías, ya que los conocía personalmente, porque patrullaban la zona de manera habitual. Es decir, que no se trató de un operativo armado en sí.

Perfumo era el de mayor jerarquía y es el único imputado por encubrimiento. Guillermo González explica: “En las conductas omisivas no solamente se analiza lo que no se hizo en el momento, sino también a posteriori, por eso el encubrimiento”. Distinta es la situación del sargento Córdoba, al que sí se juzga por no haber hecho nada para evitar lo que estaba sucediendo, y por eso le cabe la figura de omisión de los deberes de funcionario público.