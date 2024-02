En el primer día de trabajo luego de la feria judicial de enero, el fiscal federal Enrique Senestrari se reincorporó a sus tareas habituales, tras haber estado alejado de la actividad durante cinco meses por padecer una meningitis grave que lo llevó a estar varias semanas en coma.

El funcionario judicial contrajo una bacteria durante sus vacaciones en el norte argentino en agosto pasado, que le ocasionó la enfermedad y su estado fue crítico. Debió permanecer un mes y medio en terapia intensiva y luego sobrevino el temor de que hubieran quedado secuelas, algo que no ocurrió.

“Fue una cosa muy extraña. Un tiempo largo durante el que, directamente, no me quedó memoria de lo que me estaba pasando y fueron 43 días internado en terapia intensiva”, relató Senestrari a Radio Universidad.

“Después todos estos meses desde el 27 de septiembre en un centro de rehabilitación, una parte internado y otra parte ambulatorio, también haciendo un trabajo de rehabilitación muy intenso con unos profesionales maravillosos en ese centro que realmente tienen un trato empático, con cariño, con mucho profesionalismo que me hizo sentir muy bien”, detalló el fiscal.

Además, contó que su familia lo sostuvo durante el largo tiempo y este cuadro severo que tuvo que atravesar: “Eso sumado a a todo lo que hizo mi familia, particularmente mi esposa, con un sacrificio enorme de estar al lado mío hasta el último minuto.. Todo eso hace valorar mucho la familia y por supuesto la salud, porque sin la salud no hacemos nada”, indicó Senestrari.

Asimismo, relató que cuando salió de la terapia intensiva, sus familiares y los médicos le contaron lo que había atravesado, incluso que en algunos instantes creían que ya no había nada más por hacer. Sin embargo, se recuperó sin ningún tipo de secuelas.

Le indicaron que podría haber quedado con problemas motrices, cerebrales porque ahí fue la afección de salud, pero afortunadamente no tuvo nada.

“Me queda hacer un poquito más de ejercicios para recuperar un poco más de fuerza”, señaló el fiscal, quien sostuvo: “Volví a nacer”.

Escuchá la nota completa: