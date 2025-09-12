El Frente de Izquierda Unidad presenta este viernes a sus candidatos desde las 10 horas en Córdoba.

El acto tendrá lugar en Avellaneda 240, en el marco de un desayuno de prensa que contará con la participación de Liliana Olivero, Viki Caldera, Josué Plevich y otros referentes políticos y sociales de la provincia.

Críticas al gobierno nacional y al PJ

Desde el espacio remarcaron que la paliza de Milei en Buenos Aires refleja un hartazgo de los trabajadores y sectores populares con el gobierno de Milei. Además acusan al gobierno libertario de beneficiar a bancos, multinacionales y al FMI mientras aumenta la pobreza.

Por otra parte, desde el espacio aseguraron que el PJ cordobés “no es una alternativa frente a este desastre”, tildando al gobernador Llaryora como el acompañante de leyes claves del oficialismo.

Las propuestas

Desde el FIT-U aseguraron que fueron consecuentes en el Congreso y en la calle. Además, impulsan un programa alternativo que incluye romper con el FMI, aplicar mayores impuestos a las corporaciones y destinar esos fondos a resolver las necesidades sociales urgentes.

En ese sentido, remarcaron que “la izquierda cordobesa debe llegar al Congreso para fortalecer esa agenda” y consolidar un proyecto político distinto al de Milei y al de las fuerzas tradicionales.