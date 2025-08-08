El frente electoral Provincias Unidas estará compuesto por 14 partidos
El sello, lanzando por gobernadores que se han distanciado del Gobierno nacional, ya tiene estructura definida en el ámbito de provincia de Córdoba.
El flamante sello electoral, lanzado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), junto al rol preponderante en el armado nacional del exmandatario Juan Schiaretti, avanza con las formalidades que requieren las instancias electorales.
“Cumpliendo con el cronograma establecido por la Justicia Electoral Nacional de presentación de alianzas para las elecciones nacionales legislativas 2025, que se realizarán el domingo 26 de octubre, se presentó hoy en Córdoba el espacio Provincias Unidas que estará integrado por los siguientes partidos”, aclara la información oficial.
En la provincia, el frente es la extensión de la estructura que suele presentar el cordobesismo (PJ Córdoba y los partidos afines) ante cada llamado electoral, con los cambios y novedades que cada turno presenta.
Para competir en las legislativas del 26 de octubre, Provincias Unidas estará compuesto en Córdoba por los siguientes partidos:
- Partido Justicialista
- Partido Demócrata Cristiano
- Partido Hacemos
- Partido Gen
- Partido Socialista
- Compromiso Federal
- Vecinalismo Independiente
- Partido Intransigente
- Celeste y Blanco
- Córdoba Futura
- Unión Vecinal Federal
- Partido Estamos
- Partido Encuentro Republicano Federal
- Movimiento de Acción Vecinal
En Córdoba, según se da por descontado, aunque todavía no es oficial, el exgobernador Schiaretti será quien encabece la lista dentro del frente, que apuesta por “una alternativa federal con eje en el interior productivo”.