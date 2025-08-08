El flamante sello electoral, lanzado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), junto al rol preponderante en el armado nacional del exmandatario Juan Schiaretti, avanza con las formalidades que requieren las instancias electorales.

“Cumpliendo con el cronograma establecido por la Justicia Electoral Nacional de presentación de alianzas para las elecciones nacionales legislativas 2025, que se realizarán el domingo 26 de octubre, se presentó hoy en Córdoba el espacio Provincias Unidas que estará integrado por los siguientes partidos”, aclara la información oficial.

En la provincia, el frente es la extensión de la estructura que suele presentar el cordobesismo (PJ Córdoba y los partidos afines) ante cada llamado electoral, con los cambios y novedades que cada turno presenta.

Para competir en las legislativas del 26 de octubre, Provincias Unidas estará compuesto en Córdoba por los siguientes partidos:

Partido Justicialista

Partido Demócrata Cristiano

Partido Hacemos

Partido Gen

Partido Socialista

Compromiso Federal

Vecinalismo Independiente

Partido Intransigente

Celeste y Blanco

Córdoba Futura

Unión Vecinal Federal

Partido Estamos

⁠Partido Encuentro Republicano Federal

Movimiento de Acción Vecinal

En Córdoba, según se da por descontado, aunque todavía no es oficial, el exgobernador Schiaretti será quien encabece la lista dentro del frente, que apuesta por “una alternativa federal con eje en el interior productivo”.