Este jueves retornó el frío en la provincia de Córdoba y se registró una nevada en la zona del cerro Champaquí.

El pronóstico ya había adelantado que la temperatura bajaría y esto se vivió durante la jornada de este 7 de agosto.

La cuenta del Refugio Héctor González, ubicado en la base del cerro Champaquí, compartió un video donde se puede ver cómo caen copos de nieve, entre las 15 y las 17.

La temperatura seguirá en baja, ya que para este viernes se espera una mínima de 4ºC, y desde el Sistema de Detección temprana del Servicio Meteorológico Nacional advierten por el frío en las zonas serranas de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Río Cuarto y Calamuchita.