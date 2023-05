El tradicional colegio Agustín Garzón Agulla, ubicado en barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, no tiene clases hace cuatro días debido a que el personal docente del nivel secundario se encuentra de asamblea por los graves problemas edilicios, de seguridad y de personal que tiene la institución.

Según indicaron, han agotado todas las instancias previas de posibles soluciones y nada se ha hecho. Piden una audiencia con el ministro de Educación, Grahovac Walter, para intentar que se concreten las obras prometidas.

Según contó la delegada Karina Franceschi a Radio Universidad, algunos de los reclamos datan de 2005.

“Están las galerías que van desde los patios a los baños y tienen hundimientos relevados desde esa fecha que al día de hoy no nos han entregado un informe que diga que está todo bien. Se ve que nunca hubo presupuesto para darle solución definitiva a eso”, dijo la docente.

Al ser consultada si ese sector era utilizado a pesar del peligro, contó que “la pileta en realidad es un aula para nosotros, porque educación física en la escuela da natación. Una de las cosas que tenemos como escuela pública es que es la única que tiene una pileta, y nosotros damos natación como educación física, o sea que se usa, y tenemos la orientación de educación física que también la usa como aula”, relató Franceschi.

“A partir del asbesto, que fue en el 2028, que estaba comunicado con el espacio donde cortaron caños sin los protocolos correspondientes, eso quedó clausurado y después tenían que hacer la limpieza definitiva, que la hacen y la empiezan a recuperar a la pileta se supone, cuando volvemos a la presencialidad, en 2021”, agregó la delegada.

En ese marco, la docente contó que el calderista que estaba a cargo de la piscina renunció al colegio por maltrato. "Nos enteramos ayer por el centro de estudiantes que le han dicho que no necesita calderista la pileta con el sistema nuevo que tiene", cosa que no sería así, según explicó la docente, porque tiene el mismo sistema de siempre. “y no vamos a renunciar a ese cargo de esa persona que es la que va a cuidar que todo eso esté bien, porque es una seguridad de vida para nosotros”, subrayó.

Respecto del diálogo con las autoridades escolares, Franceschi indicó que como no les han dado ningún tipo de soluciones a lo largo de tantos años, “pedimos una reunión con el ministro (Walter Grahovac) y la asamblea quiere que el ministro venga y recorra la escuela para entender cuáles son los reclamos. No nos han dado ningún tipo de respuesta”.

“Lo que pedimos es un plan de corto, mediano y largo plazo para resolver lo estructural, lo edilicio. Hay una tapa de cloaca hundida que está relevada desde que volvimos a la presencialidad -2021-.Todos nuestros alumnos, incluido el primario, tienen clases en el gimnasio y la tapa sigue hundida, no la han podido resolver”, ejemplificó.

La delegada también explicó que el colegio no tiene un plan de evacuación ante una eventual tragedia. “Un accidente es lo que nos pasó el otro día: el trole enganchó los cables y hubo una sobrecarga en la electricidad y se quemaron muchas cosas, si pasaba a mayores, los extinguidores están vencidos desde mayo del año pasado y de mayo del 2017, otros", relató Franceschi.

También falta personal, por lo que los docentes y administrativos se ven sobrecargados de trabajo, y denunciaron que hay maltrato y persecusión de las autoridades.

Por último, la delegada sostuvo que seguirán de asamblea hasta que desde el ministerio haya una respuesta concreta a la gran cantidad de problemas edilicios y de seguridad que padece el edificio.

Escuchá la nota completa: