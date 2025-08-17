El gobernador Martín Llaryora encabeza el homenaje oficial de Córdoba al General San Martín
El desfile cívico-militar se desarrollará en Monte Cristo y contará con la participación de distintas agrupaciones gauchas y de veteranos de Malvinas.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba realiza este domingo por la mañana el acto central en homenaje al General José de San Martín, al conmemorarse el 175° aniversario de su paso a la inmortalidad.
El tradicional desfile cívico militar es encabezado por el Gobernador Martín Llaryora y se desarrolla en la ciudad de Monte Cristo.
Por las calles de esa localidad del departamento Río Primero desfilarán Fuerzas Armadas y de Seguridad, agrupaciones gauchas, veteranos de Malvinas e instituciones educativas, rindiendo tributo al Padre de la Patria.
El evento oficial se transmite en vivo a través delas plataformas de Facebook y YouTube del Gobierno de Córdoba.
Junto al gobernador Martín Llaryora están presentes la vice gobernadora, Myrian Prunotto, y el intendente de Monte Cristo, Daniel Haniewicz.