El Gobierno de la Provincia de Córdoba realiza este domingo por la mañana el acto central en homenaje al General José de San Martín, al conmemorarse el 175° aniversario de su paso a la inmortalidad.

El tradicional desfile cívico militar es encabezado por el Gobernador Martín Llaryora y se desarrolla en la ciudad de Monte Cristo.

Por las calles de esa localidad del departamento Río Primero desfilarán Fuerzas Armadas y de Seguridad, agrupaciones gauchas, veteranos de Malvinas e instituciones educativas, rindiendo tributo al Padre de la Patria.

El evento oficial se transmite en vivo a través delas plataformas de Facebook y YouTube del Gobierno de Córdoba.

Junto al gobernador Martín Llaryora están presentes la vice gobernadora, Myrian Prunotto, y el intendente de Monte Cristo, Daniel Haniewicz.

