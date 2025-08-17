El Gobierno de la Provincia de Córdoba realizó este domingo por la mañana el acto central en homenaje al General José de San Martín, al conmemorarse el 175° aniversario de su paso a la inmortalidad.

El tradicional desfile cívico militar fue encabezado por el Gobernador Martín Llaryora y se desarrolló en la ciudad de Monte Cristo.

Por las calles de esa localidad del departamento Río Primero desfilaron Fuerzas Armadas y de Seguridad, agrupaciones gauchas, veteranos de Malvinas e instituciones educativas, rindiendo tributo al Padre de la Patria.

El evento oficial fue transmitido en vivo a través delas plataformas de Facebook y YouTube del Gobierno de Córdoba.

Junto al gobernador Martín Llaryora estuvieron presentes la vice gobernadora, Myrian Prunotto, parte de su gabinete, como el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el intendente de Monte Cristo, Daniel Haniewicz.

