El gobernador Martín Llaryora encabezó el homenaje oficial de Córdoba al General San Martín
El desfile cívico-militar se desarroló en Monte Cristo y tuvo la participación de distintas agrupaciones gauchas y veteranos de Malvinas.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba realizó este domingo por la mañana el acto central en homenaje al General José de San Martín, al conmemorarse el 175° aniversario de su paso a la inmortalidad.
El tradicional desfile cívico militar fue encabezado por el Gobernador Martín Llaryora y se desarrolló en la ciudad de Monte Cristo.
Por las calles de esa localidad del departamento Río Primero desfilaron Fuerzas Armadas y de Seguridad, agrupaciones gauchas, veteranos de Malvinas e instituciones educativas, rindiendo tributo al Padre de la Patria.
El evento oficial fue transmitido en vivo a través delas plataformas de Facebook y YouTube del Gobierno de Córdoba.
Junto al gobernador Martín Llaryora estuvieron presentes la vice gobernadora, Myrian Prunotto, parte de su gabinete, como el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el intendente de Monte Cristo, Daniel Haniewicz.